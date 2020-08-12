Ученые предупредили об опасности аспирина для заболевших раком пожилых людей

Несмотря на очевидную пользу аспирина в некоторых случаях, он может быть опасен при приеме пожилыми людьми, проходящих курс лечения от рака, особенно на поздней стадии заболевания.

Об этом говорится в исследовании, которое провели учеными из США и Австралии, говорится в статье в Journal of the National Cancer Institute.

Сообщается, что более ранние клинические испытания, в которых участвовали преимущественно люди среднего возраста, демонстрируют, что аспирин может снизить риск развития рака. В особенности это касается рака прямой кишки. Однако соответствующей информации о влиянии аспирина на пожилых людях нет. Чтобы разобраться в этом вопросе, авторы работы провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое испытание ежедневного приема низких доз аспирина (100 миллиграммов) среди здоровых пожилых людей.

В октябре 2018 года исследователи уже публиковали неожиданный и вызывающий беспокойство отчет, показывающий связь между употреблением аспирина и повышенным риском смерти, в первую очередь из-за рака. В новой работе представлен более всесторонний анализ воздействия аспирина на рак у пожилых испытуемых.

В исследование были включены 19 114 участников из Австралии и Соединенных Штатов в возрасте старше 70 лет, а также представители национальных меньшинств из США старше 65 лет. У испытуемых на момент начала исследования не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или физических недостатков. За участниками наблюдали в среднем 4,7 года.

У 981 участника, принимавшего аспирин, и 952 участников, принимавших плацебо, развился рак. При этом не было статистически значимых различий между двумя группами испытуемых по развитию рака в целом или по развитию определенных его типов. Однако аспирин оказался связан с повышенным на 19% риском возникновения метастазирующего рака и на 22% — рака четвертой стадии. Кроме того, среди участников из первой группы (принимавших аспирин), у которых диагностировали рак на поздней стадии, был повышен риск смерти во время последующего наблюдения, чем у тех, кто принимал плацебо.

Из результатов этого и предыдущих исследований ученые делают вывод, что аспирин может действовать по-разному на клеточном или молекулярном уровне у людей различного возраста. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Также стоит отметить, что подавляющее большинство участников не принимали аспирин ранее, до начала исследования. «Эти результаты предполагают, что мы должны с осторожностью начинать терапию аспирином у здоровых пожилых людей, но не означают, что людям, которые уже начали принимать аспирин ранее, <…> стоит прекратить это делать», — сказал ведущий автор исследования Эндрю Т. Чан.

Ранее американские ученые объяснили, как раковые клетки уходят от иммунного ответа после радиационного облучения, а их коллеги из Новой Зеландии создали генномодифицированных коз, чье молоко содержит лекарство от рака.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнениюИрины Вереютиной, врач-невролога, заведующей психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника № 4» управделами президента РФ, аспирин недопустим при лечении COVID-19.

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter