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Никакого аспирина или анальгина: врач из больницы Путина сделала важное предупреждение для заболевших COVID-19

Одним из характерный признаков коронавирусной инфекции является повышение температуры тела человека, для снижения которой пациентами часто используются такие хорошо известные лекарства, как аспирин или анальгин.

Но такой выбор является крайне неудачным, считает заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника № 4» управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина, передает Forbes.

«Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — констатировала медик.

По словам Вереютиной, для снижения температуры при заражении коронавирусом правильнее всего применять парацетамол.

Как известно, врачи за рубежом также рекомендуют использовать при лечении симптомов коронавирусной инфекции парацетамол (наряду с ибупрофеном). При этом отмечают: внутривенное введение препарата способствует сильному снижению давления. В таблетках данный медикамент здоровые люди могут принимать для снижения температуры без опасений. Главное, не превышать дозу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Королевского колледжа семейных врачей Великобритании, доктор Клэр Герада избавилась от коронавируса благодаря тому, что ела куриный суп и пила много домашнего лимонада, а также принимала две таблетки парацетамола три раза в день.

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