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Мир

Пионтковский рассказал, кого Кремль рассматривает на место Лукашенко, в случае свержения "Батьки"

7:59 12 августа 2020
Лукашенко и Путин

Если президент Беларуси Александр Лукашенко не сможет подавить протесты, продолжающиеся в стране после президентских выборов 9 августа, в Кремле его «спишут» и «привезут на танках» в Минск сбежавшего политика Валерия Цепкало, который недавно обратился «за помощью» к Путину.

Такую точку зрения высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. «Если Лука не справится с подавлением протеста, Москва его спишет и привезет в Минск на танках „оппозиционера“ Цепкало. Эта роль прописана для него с самого начала. Старый прием. 1956, Венгрия. Вместо палача Ракоши привезли „жертву репрессий“ Кадара», — пишет он в своем Twitter.

По его словам, сейчас в Москве «радикально и почти революционно» выступает «семейная парочка номенклатурных цепкал». «Им создается легенда для следующей стадии кремлевской операции „Минский обком“, когда созреет момент для управляемой ликвидации Лукашеску», — добавляет Пионтковский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Цепкало с супругой и детьми бежали из Беларуси и приехали в Украину. Его жена заявила, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном лишении семьи родительских прав.

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