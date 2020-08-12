У Лукашенко одна цель — животно запугать людей и вновь превратить их в покорное стадо, — Андрей Зубов

«НОЧЬ РЕШЕНИЙ

В борьбе народа за свое право быть народом, а не говорящими орудиями тирана, наступает такой момент, когда обычные, принятые формы протеста исчерпаны. В ответ на требования людей услышать их, власть их бьет в кровь, уничтожает их собственность, насильничает над их детьми. Такие чрезмерные ответы власти имеют одну цель — животно запугать людей и вновь превратить их в безгласное и покорное стадо.

Из городов Беларуси приходят сегодня известия одно страшнее другого. Будет ли сломлен народ ударами дубинок, резиновыми пулями, гранатами и, главное, страхом. Два дня люди выходили на площади. Два дня их били. Вряд ли найдутся силы выйти в третий раз.

И наступает решительная ночь. Такая ночь всегда бывает, если власть, ненавистная большинству народа, не желает уходить. Так было в Сирии, в Египте, в Тунисе, в Армении, в Украине. Теперь — Беларусь.

В эту ночь рабочие должны принять решение — вернутся ли они к своим станкам под бичи еще более озверевших надсмотрщиков или договорятся между собой и объявят всеобщую политическую стачку, и гудки заводов возвестят об этом утром.

В эту ночь офицеры и солдаты в своих казармах будут думать — решиться ли им исполнить присягу и выйти защищать народ против тирана, рискуя смертной казнью за неисполнение приказов, или же они послушно исполнят волю вечного правителя и будут своим действием или бездействием помогать милиции мордовать свой народ.

Наступает ночь великих для Беларуси решений тех людей, от которых зависит будущее страны. Эти люди — не Лукашенко, он уже все решил за всех белорусов. Это — простые люди с мозолистыми руками рабочих или одетые в армейскую униформу. Будущее вашей страны сегодня зависит от вас. Только от вас. Силы у уличного протеста на исходе.

Я не знаю, какие сегодня ночью примут решения десятки тысяч белорусов. Но я знаю наверняка — эти решения будут судьбоносны и для вашей страны и для всей Европы.

Мужество или трусость завтра — свобода или рабство на многие годы вперед. Вот что решает сегодняшняя ночь в Белоруссии.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!" — написал в Facebook Андрей Зубов.

Ранее очевидец событий в Минске Роман Свечников написал в соцсети, что после жестокого разгона мирных демонстрантов белорусы стали строить баррикады.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter