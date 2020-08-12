Свободу в Украине спасли те, кто в 2014-м на Майдане открыл огонь по силовикам, — Юрий Бутусов

В Беларуси силовики жестоко подавляют массовые протесты. ОМОН так зверски бьет людей, чтобы даже в самых равнодушных сердцах может зажечься ненависть к тирании, написал в соцсети журналист Юрий Бутусов, напомнив о событиях на Майдане в 2014 году.

«Не битый, не стреляный, не стоявший на коленях белорусский «Беркут».

ОМОН так зверски бьет белорусов, чтобы зажечь даже в самых равнодушных сердцах ненависть к тирании. А потом удивляются — как это нашлись такие, как Зиновий и Владимир Парасюки и их группа из консерватории, как это они посмели стрелять на Майдане по «правоохранителям», как это они посмели убивать? Ведь «правоохранители» всего лишь ломали головы и ребра, всего лишь калечили и уродовали, разве справедливо их так в голову на поражение? А вот так.

Мирные люди смотрят на побоище, и знают, что на улице тебя не защищает закон, тебя ждут палачи. И тогда доведенный до отчаяния человек осознает, что закон — это он сам, и защитить свой протест от дубинок кроме него самого некому. И тогда кто-то находит оружие и кто-то начинает стрелять.

Те, кто открыл огонь на Майдане по штурмующим силовикам 18−20 февраля — настоящие герои, которые спасли свободу в Украине. И правильно, что у нас приняли закон об амнистии для участников Майдана. По-другому иногда невозможно…" — написал в Facebook Юрий Бутусов.

Ранее историк Андрей Зубов напомнил о революционных событиях в Украине, Армении и других странах и подчеркнул, что в Беларуси Лукашенко стремится запугать людей вновь превратить их в покорное стадо.

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