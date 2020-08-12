Если Киев отстранится от решения ситуации в Беларуси, эту роль полностью выполнит Москва, — Даниил Лубкивский

О том, что Украина не может молча наблюдать за действиями Лукашенко в Беларуси и Киев должен не молчать, а постоянно реагировать на развитие ситуации в этой стране, написал на своей странице в соцсети экс-замминистра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский.

«Украина не может молча наблюдать за действиями Лукашенко в Беларуси.

Это противоречит не только нашим ценностям. Это вредит национальной безопасности, потому что нынешний Лукашенко уже не будет играть в многовекторность. Его единственным патроном будет Путин. Невнятное первое заявление президента Зеленского о том, что надо воздержаться от уличного насилия, — это мало.

Присоединение Украины к позиции поляков и литовцев — это тоже мало. Это было правильно, но уже тоже мало.

Киев должен не молчать, а постоянно реагировать на развитие ситуации", — пишет, в частности, Лубкивский в Facebook.

Ранее о том, что такие жесткие ответы власти на массовые протесты имеют одну цель — животно запугать людей и вновь превратить их в безгласное и покорное стадо, написал в соцсети российский историк Андрей Зубов.

О том, что Александр Лукашенко «развязал войну против белорусского народа», пишут в соцсетях участники протестов.

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