Все зависит от настроя: гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака

Четверг, 13 августа, — день, когда многое будет зависеть от вашего настроя. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 13 августа для всех знаков зодиака, больше астрологических прогнозов читайте здесь.

ОВЕН

Отдохнуть вряд ли удастся: на службе дел окажется невпроворот, да и в быту могут возникнуть неотложные проблемы. В этот день нежелательно садиться на диету — организм может дать сбой.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь не посвящать окружающих в свои дела, особенно не стоит откровенничать с малознакомыми людьми. В денежных вопросах проявите сдержанность, избегайте ненужных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено, что придется отстаивать свои интересы. Подготовьте веские аргументы и постарайтесь сделать это спокойно и тактично.

РАК

Если душа требует праздника, не сопротивляйтесь. Посетите развлекательное мероприятие — полученные эмоции надолго зарядят вас позитивом.

ЛЕВ

Не считайте зазорным обратиться за помощью к коллегам. Сослуживцы не откажут, скорее, даже почтут за честь оказать такую услугу, так как вы сейчас у них на особом счету.

ДЕВА

Звезды сулят удачу на многих фронтах. Главное — не допускать даже мысли о том, что у вас что-то может не получиться. При возникновении проблем со здоровьем следует обратиться за помощью к специалистам, а не заниматься самолечением.

ВЕСЫ

Благодаря проделанной ранее работе вам, скорее всего, удастся решить давно волнующий вас вопрос. Правда, это произойдет только в том случае, если не будете сомневаться в своих возможностях.

СКОРПИОН

Вам, скорее всего, понадобится идейный вдохновитель, который не только сможет напутствовать, но и поможет делом. Искать такового следует в ближайшем окружении.

СТРЕЛЕЦ

День потребует немало сил. Предстоит много встреч и поездок. Вероятно, придется срочно решать неожиданно возникшую проблему. Восстановиться помогут водные процедуры и полноценный сон.

КОЗЕРОГ

День сулит неплохие возможности. Если действия окружающих покажутся неправильными, не стоит высказывать свои претензии, и уж тем более учить кого-то жизни.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь говорить только правду. Ложь, даже во благо, может иметь негативные последствия. Нежелательно приступать к чему-то новому — вероятны убытки.

РЫБЫ

На службе сумеете хорошо зарекомендовать себя. Начальство по достоинству оценит ваши заслуги, так что можете рассчитывать на поощрение. Здоровье напрямую зависит от ваших мыслей, «программируйте» себя на позитив.

Хорошего вам дня!

Гороскоп здоровья на август читайте здесь.

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