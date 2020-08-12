«Притула может стать мэром Киева, когда Вакарчук станет президентом Украины», — Спивак

Решением баллотироваться в мэры Киева телеведущий Сергей Притула рискует повторить политическую карьеру Святослава Вакарчука. Об этом в эфире NewsOne заявил бывший депутат Одесского горсовета, а ныне ведущий программы на телеканале Дмитрий Спивак.

«…Партия Сороса имени голоса или „Голос“ имени Сороса никак не может успокоиться, — иронизирует Дмитрий Спивак. — Берет артистов в политику, там им плохо, скучно, они возвращаются, а люди опять ни с чем». Далее ведущий обращается к Сергею Притуле: «Сережа, зачем ты это сделал? Замечательный, талантливый, прекрасный человек. Какие трубы, какое ЖКХ, какой Киев? Для чего?»

Бывший депутат, а ныне телеведущий Спивак не верит в политическое будущее своего коллеги, телеведущего Притулы. По его мнению, Сергей Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Святославе Вакарчуке, чего в «обозримом будущем не будет точно». При этом, прогнозирует Спивак, даже в случае избрания каденция Притулы станет для Киева потерянным временем, а самому мэру может стоить репутации.

Обращаясь к будущему кандидату, телеведущий Спивак предостерегает его от попыток «затащить фракцию „Голос“, очередных „соросят“ теперь уже в Киевский горсовет».

«Только ради этого, Сергей, ты портишь прекрасную репутацию? Шоумен блистательный, талантливый, занимайся этим… Одумайся, не надо. Потеряешь больше, чем найдешь. И помни про Славу Вакарчука», — говорит Спивак.

Телеведущий также раскритиковал возможное выдвижение шоумена Олега Филимонова кандидатом в мэры Одессы от партии «Слуга народа».

Как ранее писали «ФАКТЫ», 11 августа на съезде партии «Голос» Сергей Притула объявил о решении баллотироваться на пост городского головы Киева.

«Когда я стану мэром, через год мне не надоест, и я не сложу мандат», — заявил будущий кандидат.

Несмотря на отсутствие политического опыта, Сергей Притула имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала и народного депутата Виталия Хомутынника.

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