В среду, 12 августа, стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Санта-Барбаре. Герцог и герцогиня Сассекские уже переехали в него. Произошло это, как утверждают британские СМИ, примерно шесть недель назад, скорее всего, в самом начале июля.

Свой точный новый адрес проживания Гарри и Меган пока хранят в секрете. The Daily Mail, ссылаясь на свои источники, утверждает, что дом обошелся супругам в 10,5 миллиона долларов. Причем часть этих денег супругам тайно выделил принц Чарльз. Он очень переживает за своего младшего сына и внука Арчи.

Как известно, до этого Сассексы жили в особняке популярного американского актера и продюсера Тайлера Перри. Дом стоимостью 18 миллионов долларов в Беверли-Хиллз был в полном их распоряжении с того момента, как они переехали из Канады в США. С Перри, по данным американских СМИ, договорилась об этом Опра Уинфри, которая дружит с Гарри и Меган и была на их свадьбе. Тайлер позволил гостям жить в особняке с 12 спальнями совершенно бесплатно.

Однако герцог и герцогиня спустя некоторое время перестали чувствовать себя в безопасности. Их преследовали папарацци, которые ежедневно запускали над домом Перри дроны, пытаясь любыми способами сделать фотографии Гарри, Меган и Арчи. В итоге Сассексы даже подали на папарацци в суд.

The Daily Mail сообщает, что свой новый дом герцог и герцогиня купили после тщательного изучения. Вероятно, им снова помогла Уинфри, которая живет в Санта-Барбаре в особняке стоимостью 90 миллионов долларов. Этот калифорнийский город давно облюбовали знаменитости. Они чувствуют себя здесь спокойно.

Новыми соседями Гарри и Меган стали, в частности, известная телеведущая Эллен де Дженерес, звездная пара Эштон Катчер и Мила Кунис, популярный актер Роб Лоу. Недвижимость в Санта-Барбаре недешевая. Как говорят эксперты, ценовой разбег составляет от 2 до 18 миллионов долларов. Есть и такие супердорогие дома, как, например, у Опры Уинфри. Наибольшей популярностью пользуется недвижимость в пределах 5 миллионов долларов. Но такие дома расположены подальше от живописных пляжей и океана. За красивый вид и прямой выход к воде нужно доплачивать примерно еще 5 миллионов долларов. Если сведения The Daily Mail верны, то Гарри и Меган купили дом с видом на океан.

Особняк де Дженерес и е супруги актрисы Поршы де Росси оценивается в 27 миллионов долларов. У создателя «Звездных войн» Джорджа Лукаса дом в Санта-Барбаре стоит 28 миллионов долларов. Катчер и Кунис смогли купить дом на пляже за 10 миллионов долларов. А вот актрисе Гвинет Пэлтроу повезло меньше. Она заплатила за свой 4,9 миллиона долларов, но океан из ее окон не виден.

Мать Меган Дория Рэгленд живет не очень далеко. Говорят, около часа езды на машине. По калифорнийским меркам это вообще рядом. До особняка Опры Уинфри и вовсе можно дойти пешком.

Британские СМИ задаются вопросом, почему Гарри обратился за помощью к отцу. Ведь семейный капитал Сассексов оценивается примерно в 43 миллиона долларов. Есть предположение, что супруги не хотят рисковать и тратить столько собственных денег на покупку. В этом году Гарри удалось заработать в феврале примерно 910 тысяч долларов, выступив с речью в Майами на собрании акционеров банка JP Morgan.

Какие расходы несут Сассексы, живя в США, толком не известно. Ежемесячно они выплачивают в британскую казну 23,5 тысячи долларов, компенсируя тем самым ремонт, который был сделан в Фрогмор-коттедже, их английской резиденции. Тогда деньги на обновление этого дома выделили из бюджета. Британские налогоплательщики не возражали до тех пор, пока Гарри и Меган вдруг не заявили о своем решении отказаться от выполнения обязанностей членов королевской семьи и не покинули Великобританию. Сумма была потрачена немалая — более 3 миллионов долларов.

Британская газета The Guardian отмечает, что особняк в Санта-Барбаре является на самом деле первым собственным домом в жизни как Меган, так и Гарри. Маркл, когда была актрисой, жила на съемных квартирах. Резиденцией Гарри до свадьбы был Кенсингтонский дворец, который он делил со старшим братом Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. Фрогмор-коттедж, в который он переехал вместе с Меган, является собственностью королевской семьи.

Вероятно, Сассексы очень хотели наконец стать настоящими хозяевами своего семейного гнездышка. Возможно, Гарри решил сделать такой подарок Меган к ее 39-летию, которое они отпраздновали 4 августа уже в собственном доме с видом на Тихий океан.

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