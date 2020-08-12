В Гомеле после задержания умер 25-летний мужчина

В среду, 12 августа, в больнице Гомеля скончался 25-летний Александр Вихор, которого силовики задержали в воскресенье.

Как сообщает белорусское бюро «Радио Свобода», автозаки с задержанными часами стоят на солнце в очередях.

«Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали… И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», — рассказала его мать.

По ее словам, у сына были проблемы с сердцем.

«Он кричал, просил о помощи… А конвоиры сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике… Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу — туберкулезную, что рядом с психиатрией… Там Сашу пытались спасти, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже доставили в больницу в состоянии клинической смерти», — сказала женщина.

Она утверждает, что ей отказались показать тело сына в морге, поэтому мать подозревает, что Александра жестоко избили.

«Я просто хочу, чтобы люди знали, что это гнусное правительство убило моего сына», — заявила мать.

Ранее сообщалось, что в Минске силовики задержали украинских волонтеров.

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