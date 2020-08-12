27.44 / 27.66 32.03 / 32.50
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Гомеле после задержания умер 25-летний мужчина

20:02 12 августа 2020
Автозак

В среду, 12 августа, в больнице Гомеля скончался 25-летний Александр Вихор, которого силовики задержали в воскресенье.

Как сообщает белорусское бюро «Радио Свобода», автозаки с задержанными часами стоят на солнце в очередях.

«Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали… И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», — рассказала его мать.

По ее словам, у сына были проблемы с сердцем.

«Он кричал, просил о помощи… А конвоиры сочли его неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике… Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу — туберкулезную, что рядом с психиатрией… Там Сашу пытались спасти, но не спасли, потому что, как мне сказали, его уже доставили в больницу в состоянии клинической смерти», — сказала женщина.

Она утверждает, что ей отказались показать тело сына в морге, поэтому мать подозревает, что Александра жестоко избили.

«Я просто хочу, чтобы люди знали, что это гнусное правительство убило моего сына», — заявила мать.

Ранее сообщалось, что в Минске силовики задержали украинских волонтеров.

290

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Самолет

Путин отправил в Беларусь спецборт Воздушно-космических сил России

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво купил дом под Киевом

Тихановская

В Литве раскрыли подробности бегства Тихановской из Беларуси

сибирская язва&nbsp;— лаборатория

Появился фурункул на ноге: под Одессой мужчина заболел сибирской язвой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер