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В Минске задержали украинских волонтеров: видео инцидента
В среду, 12 августа, белорусские силовики задержали в Минске двух украинцев — волонтеров благотворительной организации «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Они снимали акции протеста оппозиции против Александра Лукашенко. Ранее стало известно, что только по официальным данным в Беларуси задержали шесть тысяч протестующих.
Видео задержания опубликовало Hromadske. На первом ролике запечатлено, как белорусские силовики кладут Евгения Васильева лицом вниз.
️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
На втором видео Константин Реуцкий, снимает жесткое задержание силовиками мужчины, который переходил дорогу.
В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
Ранее сообщалось, что президенту Беларуси Лукашенко спрогнозировали такое же будущее, как у бывшего президента Украины Януковича.65
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