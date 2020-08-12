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Мир

В Минске задержали украинских волонтеров: видео инцидента

19:10 12 августа 2020
Задержание

В среду, 12 августа, белорусские силовики задержали в Минске двух украинцев — волонтеров благотворительной организации «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Они снимали акции протеста оппозиции против Александра Лукашенко. Ранее стало известно, что только по официальным данным в Беларуси задержали шесть тысяч протестующих.

Видео задержания опубликовало Hromadske. На первом ролике запечатлено, как белорусские силовики кладут Евгения Васильева лицом вниз.

На втором видео Константин Реуцкий, снимает жесткое задержание силовиками мужчины, который переходил дорогу.

 

Ранее сообщалось, что президенту Беларуси Лукашенко спрогнозировали такое же будущее, как у бывшего президента Украины Януковича.

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