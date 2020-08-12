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Мир

На протестах в Беларуси только официально задержали 6 тысяч человек

13:41 12 августа 2020
Протесты в Беларуси

В Беларуси, где омоновцы применяли светошумовые гранаты и стреляли по протестующим, местное МВД сообщило о свыше трех тысячах задержанных в ночь с 11 на 12 августа — их общее количество только по официальным данным достигло шести тысяч за все время протестов.

Так, в Telegram «пресс-секретарь МВД Беларуси» сообщается о протестных акциях в 25 городах, более полустони гражданах, обратившихся за помощью к медикам и о применении огнестрельного оружия на поражение.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников огнестрельное оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении.

Сложно сказать, сколько именно человек было задержано — белорусы рассказывали, что людей хватали на улицах и увозили в неизвестном направлении. О том, как били и увозили протестующих, рассказала жительница Минска.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14 августа из-за событий в Беларуси соберется экстренный саммит министров иностранных дел Европейского союза.

Фото Максима Мировича.

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