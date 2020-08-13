Не так страшна молния: ученые объяснили, кому следует быть очень осторожным в грозовую погоду

Грозовая погода, которая установится в ближайшее время в Украине, может быть опасной для некоторых групп людей.

К такому выводу пришли американские ученые после анализа медицинской статистики госпитализаций, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

Изучив медицинскую статистику за 14 лет, они обнаружили, что в дни, когда погода была грозовой, увеличивается количество обращений, связанных с проблемами с дыханием, — по крайней мере, среди пожилых людей.

Особенно заметно это влияние у страдающих респираторными болезнями, такими как астма или хроническая обструктивная болезнь легких.

Издание отмечает, что свидетельства о негативном влиянии грозовой погоды на здоровье обсуждаются уже давно. Чтобы проверить их, Эрик Цзоу (Eric Zou) из Орегонского университета и его коллеги собрали огромный массив данных о грозах в различных районах США, зафиксированных Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) с января 1999-го по декабрь 2012 года.

Их сопоставили с информацией обращений за экстренной помощью по программе Medicare — медицинскому страхованию американцев старше 65 лет.

Эта работа показала не слишком значительное, однако достоверное увеличение количества обращений по поводу респираторных проблем в периоды грозовой погоды. По оценкам авторов, за 14-летний период грозы ответственны примерно за 52 тысячи таких обращений. Прежде звучала гипотеза о том, что подобная погода стимулирует нарушения дыхания благодаря поднимаемой в воздух пыльце, но новые данные с ней не слишком согласуются.

Рост числа обращений отмечался еще до прохождения самой грозы, а после нее спадал в течение одного-двух дней. Поэтому авторы предполагают, что главными причинами, превращающими грозу в дополнительное испытание для респираторной системы, является повышение температуры и увеличение количества частиц пыли в воздухе, которые наблюдаются еще до прихода самой грозы, а после нее постепенно снижаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, каких других факторов стоит опасаться украинцам, имеющим респираторные заболевания.

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