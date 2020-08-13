Домой не отпустили: против задержанных в Минске украинских волонтеров возбудили дело

Против задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого, которых якобы должны были отпустить в ближайшее время, возбуждено уголовное дело.

При этом расследование начато по «делу о массовых беспорядках в Минске», передает «Радио Свобода Беларусь».

В своем сообщении издание приводит слова белорусской правозащитницы Татьяны Равяки, которая рассказала, что украинцам Константину Равуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10−12 августа.

«Они приехали в Беларусь из правозащитной организации „Восток-SOS“ в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов», — говорится в сообщении.

Напомним, Ревуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске, скорее всего, за съемку поимки другого мужчины силовиками.

Вскоре Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов, сообщив, что их местонахождение и условия содержания устанавливаются.

Напомним, что в Беларуси в воскресенье, 9 августа, завершились президентские выборы. Они проводились без независимых международных наблюдателей, поэтому многие белорусы сочли их результат не совсем точным. После закрытия избирательных участков в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что многие международные организации, а также лидеры государств осуждают насилие, с которым белорусские силовики пытаются придушить акции. В частности, накануне с осуждением выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая назвала применение силы правоохранителями «непропорциональным» протестам.

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