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Домой не отпустили: против задержанных в Минске украинских волонтеров возбудили дело
Против задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации «Восток-SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого, которых якобы должны были отпустить в ближайшее время, возбуждено уголовное дело.
При этом расследование начато по «делу о массовых беспорядках в Минске», передает «Радио Свобода Беларусь».
В своем сообщении издание приводит слова белорусской правозащитницы Татьяны Равяки, которая рассказала, что украинцам Константину Равуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10−12 августа.
«Они приехали в Беларусь из правозащитной организации „Восток-SOS“ в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов», — говорится в сообщении.
Напомним, Ревуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске, скорее всего, за съемку поимки другого мужчины силовиками.
Вскоре Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов, сообщив, что их местонахождение и условия содержания устанавливаются.
Напомним, что в Беларуси в воскресенье, 9 августа, завершились президентские выборы. Они проводились без независимых международных наблюдателей, поэтому многие белорусы сочли их результат не совсем точным. После закрытия избирательных участков в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что многие международные организации, а также лидеры государств осуждают насилие, с которым белорусские силовики пытаются придушить акции. В частности, накануне с осуждением выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая назвала применение силы правоохранителями «непропорциональным» протестам.2
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