- 02:40 Не так страшна молния: ученые объяснили, кому следует быть очень осторожным в грозовую погоду
- 01:58 С водометами перебор: в ООН осудили насилие против демонстрантов в Беларуси
- 01:30 «Беда не приходит одна»: коронавирусом инфицирован еще один «слуга народа», известный шоумен
- 00:57 Протесты в Беларуси: слышны взрывы гранат, протестующих выискивают по дворам и подъездам
- 00:20 Зеленский решил разобраться с коррупцией при закупках для нужд армии
- 00:09 «ПСЖ» с тренером на костылях сотворил чудо в Лиге чемпионов: видеообзор матча
- 12.08 23:52 Главы двух стран ЕС согласовали региональный "план по Беларуси": что предлагают
- 12.08 23:25 «За нашу и вашу свободу»: в городах Украины прошли акции в поддержку протестующих белорусов
- 12.08 22:54 В Беларуси силовики начали выбрасывать форму в мусорники
- 12.08 22:39 В Днепре в свой день рождения утонул 7-летний мальчик, пока его мама выпивала на берегу
- 12.08 22:22 Стало известно о гибели украинского разведчика на Донбассе
- 12.08 22:00 Задержание украинских волонтеров в Минске: в МВД Беларуси рассказали, когда их отпустят
С водометами перебор: в ООН осудили насилие против демонстрантов в Беларуси
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие властей Беларуси против участников акций протеста, которые продолжаются уже третий день из-за непрозрачных президентских выборов, прошедших в стране 9 августа.
Об этом пишет The New York Times.
По словам комиссара ООН, силовики применили непропорциональную силу, стреляя резиновыми пулями, используя светошумовые гранаты и водометы.
«Согласно сообщениям, за минувшие три дня было задержано более чем 6 тысяч человек, в том числе прохожие, а также несовершеннолетние, что свидетельствует о тенденции массовых арестов — в нарушение международных стандартов в области прав человека», — говорится в ее заявлении.
Еще большее беспокойство комиссара вызывает «нездоровое обращение с протестующими» во время и после задержания.
При этом Мишель Бачелет призвала освободить всех незаконно задержанных и провести расследование злоупотреблений.
Напомним, что массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В тот же день в столице страны Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Протесты продолжились и в последующие сутки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что внимательно следит за событиями, происходящими в Беларуси, в том числе за насилием в отношении граждан. Он обратился к Александру Лукашенко с призывом проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение правам народа на свободу выражения и мирные собрания. Генсек подчеркнул важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом.28
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 2 м/с С
Давление: 749 мм