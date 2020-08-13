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Мир

С водометами перебор: в ООН осудили насилие против демонстрантов в Беларуси

1:58 13 августа 2020
Бачелет Мишель

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила насилие властей Беларуси против участников акций протеста, которые продолжаются уже третий день из-за непрозрачных президентских выборов, прошедших в стране 9 августа.

Об этом пишет The New York Times.

По словам комиссара ООН, силовики применили непропорциональную силу, стреляя резиновыми пулями, используя светошумовые гранаты и водометы.

«Согласно сообщениям, за минувшие три дня было задержано более чем 6 тысяч человек, в том числе прохожие, а также несовершеннолетние, что свидетельствует о тенденции массовых арестов — в нарушение международных стандартов в области прав человека», — говорится в ее заявлении.

Еще большее беспокойство комиссара вызывает «нездоровое обращение с протестующими» во время и после задержания.

При этом Мишель Бачелет призвала освободить всех незаконно задержанных и провести расследование злоупотреблений.

Напомним, что массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В тот же день в столице страны Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Протесты продолжились и в последующие сутки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что внимательно следит за событиями, происходящими в Беларуси, в том числе за насилием в отношении граждан. Он обратился к Александру Лукашенко с призывом проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение правам народа на свободу выражения и мирные собрания. Генсек подчеркнул важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом.

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