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Уйти «красиво» не получится: нобелевский лауреат из Беларуси призвала Лукашенко отправиться в отставку
Невиданная ранее в Беларуси жестокость, с которой силовики расправляются с участниками мирных протестов, отталкивает от властей не только работников СМИ, но и представителей творческой интеллигенции.
В их числе — лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница украинского происхождения Светлана Алексиевич, призвавшая президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку.
Об этом она сказала в интервью белорусской службе «Радио Свобода».
«Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: «Иди красиво! «…Но не получится уже, кровь пролилась. Иди, пока не стало слишком поздно, пока не сбросишь людей в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Иди», — обратилась писательница в Лукашенко.
На вопрос о том, готов ли он стать посредником между властью и протестующими, Алексиевич ответила: «Если бы я была моложе и не болела, то, наверное».
По ее мнению «власть объявила войну своему народу».
«Я вижу, насколько радикализируется общество. То, как ведет себя ОМОН. никто из нас даже представить себе не мог подобного. Мы видели, как это происходило в других странах, но у нас стреляют в машину, где маленький ребенок, и все это в крови, беременную женщину бьют, задержанных душат коленями — против чего восстало черное население Америки», — сказала Алексиевич.
«Людей задерживают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное — люди абсолютно мирные. Сегодня (на протест) получилась цепочка женщин, которые хотят знать правду о выборах и не убивать их мужчин. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда они начали расходиться, на них напал ОМОН. Я больше не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия «, — заключила она.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что жестокое подавление силовикам мирных протестов в Беларуси стало причиной резкой критики их действий со стороны лидеров многих государств мира, а также международных организаций. В частности, в ЕС раздаются голоса в пользу того, чтобы наложить на власти Беларуси санкции.115
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Хотели убить Тихановскую: в Беларуси заявили, что соперница Лукашенко дала показания на членов своего штаба
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