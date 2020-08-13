Могут оставить без американской нефти: Помпео заговорил о введении санкций против властей Беларуси

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Белом доме пока не определились, какой будет реакция из-за ситуации вокруг выборов президента Беларуси и чрезмерного применения силы против демонстрантов, но рассматривают все возможные варианты.

Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

«Мы еще не определились с тем, какая будет надлежащая реакция, но могу сказать одно: мы будем сотрудничать с нашими европейскими друзьями, которые ценят свободу и которые так же обеспокоены тем, что произошло», — подчеркнул госсекретарь.

На вопрос о том, рассматривают ли в Вашингтоне возможность санкций в отношении официального Минска, Помпео ответил, что рассматриваются все варианты.

«Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать — и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке — на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам нефти — это еще только предстоит определить. Выборы прошли совсем недавно, и мы должны понаблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем», — сказал Помпео.

Ранее госсекретарь назвал прошедшие в Беларуси выборы несвободными и несправедливыми. «Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были несвободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — пояснил Помпео.

Он рассказал, что ситуация в Белоруссии США обсудят с европейскими партнерами, чтобы выработать решения, которые пойдут на благо белорусского народа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Беларуси необходимо мирное урегулирование внутренней политической ситуации. Также он призвал Евросоюз обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров. Такие призывы важны в свете того, что в пятницу, 14 августа, главы Министерств иностранных дел Евросоюза собираются на чрезвычайную видеоконференцию из-за ситуации в Беларуси и могут рассмотреть и такое предложение.

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