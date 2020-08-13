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Мир

Силовики Лукашенко заявили, что протесты в Беларуси "утратили массовость"

11:18 13 августа 2020
Протесты в Минске

В Беларуси, где по состоянию на 12 августа были задержаны около шести тысяч протестующих (и это только по официальным данным), их количество увеличилось еще на 700 человек.

Такую информацию обнародовали в МВД Беларуси, заявив, что «беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким»: «Всего в результате противоправных действий граждан 9−13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы».

Тем временем в Минске водители устроили автопротест — поток машин в городе снижает скорость до 20−30 км/ч — соответствующее видео публикует «TUT.BY».

Возле кинотеатра Октябрь тоже много людей — информация от «NEXTA».

 

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с белорусского государственного ТВ на фоне разгона протестных акций уволились восемь ведущих.ото Evroradio.

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