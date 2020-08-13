После выборов президента Беларусь охватили массовые акции протеста, которые жестко подавляют силовики. Свое мнение о происходящем в этой стране высказал в соцсети писатель и общественный деятель Алексей Толкачев, дав протестующим несколько советов.

«Любім, можам, переможам!» (лонгрид)

Мой дед был беларусом. И что-то у меня закипает в крови. А поскольку я был одним из организаторов «Оранжевой революции» 2004 года в Украине и пособником революции в Кыргызстане 2005 года, то у меня основательно «подгорает».

Я долго молчал, потому что не считал, что сейчас удачное время для революции в Беларуси. И в перспективе я с трудом вижу позитивный исход. Но то, что сейчас происходит в стране, — это уже слишком. Власть перешла черту, нагло и бесцеремонно.

Восхищаюсь силами протеста и людьми. Без лидеров, без достаточных средств коммуникации, без интернета — беларусы сейчас творят абсолютные чудеса. Но если не будет стратегии и видения дальнейших действий, есть риск проиграть. В то же время необходимо быть готовыми к затяжной борьбе, чтобы держать тонус протеста несколько месяцев и не только не потерять энергию протеста, но и приумножить ее.

Поэтому я рискну поделиться некоторыми соображениями:

Во-первых, необходимо достичь массовой поддержки протеста и потери легитимности власти в глазах абсолютного большинства беларусов. Допустим, что многие до сих пор являются сторонниками стабильности. Многие смирились с ложью, фальсификациями и неизменным лицом в экране. Пускай. Но им нужно донести, что избивать девушек на улице, паковать сотнями, тысячами мирных людей, стрелять в безоружных, зверствовать и силой затыкать рот — ТАК НЕЛЬЗЯ! Это уж слишком. Что Лукашенко перешел черту, и это нельзя простить власти, спустить на тормоза. Поэтому одно из главных заданий протеста — донести до максимального количества беларусов, что «ТАК НЕЛЬЗЯ!». У многих есть принтеры — можно распечатывать и клеить на стены подъездов, общественных туалетов фразу «Так Дальше Нельзя». Каждый для себя уже сам додумает, как «так».

Во-вторых, исключительно МИРНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОТЕСТОВ! Я не перестаю восхищаться женщинами с цветами, мирными демонстрациями с фонариками смартфонов, живыми цепочками — это намного эффективнее, чем украинский точечный Майдан. Так держать! Сейчас многие призывают, теряясь перед зверствами ОМОНа, ответить силой на насилие. Это путь в никуда. Победить силовую машину государства можно в той сфере, где она слабее всего — в убеждении. Надо вести борьбу, навязывая свою игру. Как только вы перейдете в силовое поле, во-первых, вы поведетесь на правила, навязанные государством. Во-вторых, вы вступите на поле, где государство сильнее в тысячи раз. Для силовиков естественно и правильно стрелять в боевиков, хулиганов и преступников. Как только вы бееёте дубинки, начинаете строить баррикады, берете оружие в руки, вы становитесь боевиками/террористами. И государство имеет полное моральное право для силового уничтожения вас в целях защиты общества от «криминальных элементов». Но государство не имеет права стрелять в женщин с цветами. Каждый арест мирного демонстранта — это моральный удар по власти, гвоздь в гроб деморализации силовиков. Это будет звучать цинично, но чем больше арестуют мирных демонстрантов, тем быстрее сломается моральный дух силовиков. Тем быстрее взвоет международное сообщества, тем быстрее сама вертикаль власти Лукашенко откажет.

В-третьих, очень рекомендую к прочтению, изучению и распространению книгу Джина Шарпа «От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения». (Читать бесплатно — http://loveread.ec/view_global.php?id=44139) Книга хоть и написана давно, дает материал и обоснование именно для победы мирного и ненасильственного протеста. Эта книга была в основе «Оранжевой революции» в Украине в 2004 году и «Революции тюльпанов» в Кыргызстане в 2005 году. И я очень сожалею, что о ней не вспомнили на «Революции достоинства» 2014 года в Украине… Ничего не слышали об этой книге и в Узбекистане, которым я занимался в 2005 году. Тогда, в мае 2005 года, в городе Андижане группа протестующих ночью захватила милицейский участок, тюрьму и днем собрала огромный митинг на главной площади города, требуя приезда в город президента Ислама Каримова. До 15 тысяч человек собралось на площади, а организаторы бравировали захваченным оружием. Я звонил организаторам митинга и всячески просил убрать людей с оружием, пытался убедить, объяснить, вразумить. В ответ мне только говорили: «Восток — дело тонкое…». А через полтора часа началось ужасное… 13 мая 2005 года власти расстреляли этот митинг, закрыв отступы с центральной площади Андижана бронетранспортерами, добивая живых снайперами с крыш. Те из выживших, с кем я потом общался, выжили благодаря тому, что прятались под трупами. Никто до сих пор не знает, сколько людей погибло, а ведь они хотели только донести свои требования к президенту. Но неправильно выбранный формат протеста привел к жуткому кровопролитию. Еще хуже то, что власть имела полное оправдание для таких силовых действий, ведь это была «антитеррористическая операция», нейтрализация боевиков и уничтожение вооружённых акрамитов (теперь так написано в Википедии). Не повторяйте ошибок Узбекистана 2005 года и Украины 2014 года. Не берите в руки ничего, даже отдаленно похожего на оружие. Цветы, иконы, хлеб, конфеты — что угодно. Только не оружие. Если вы в своем духе выстоите, силовики сломаются.

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В-четвертых, если хотите победить, необходима забастовка. Протест бездействием — один из самых жутких форматов для властей. Демонстранта можно арестовать, но нельзя работника принудить работать. Можно уволить, но всех не уволишь. Пока система, предприятия и экономика работают, демонстрации выглядят как «возмутители спокойствия». Но как только начнутся забастовки, система сломается, страна остановится, а властям управлять будет уже нечем. Власть держится на безмолвном признании ее авторитета, что является легитимностью. Как только народ перестает подчиняться, власть теряет легитимность, следовательно, перестает быть властью. Общенациональная забастовка — это мирный приговор для Лукашенко. Не ждите общенациональной организации, не ждите лидеров, начинайте снизу, договаривайтесь между собой. Одно, два, три предприятия — сначала будет идти туго, но потом пойдет как лавина.

В-пятых. «Любім, можам, переможам!» — это гениально. Я о таком слогане в Украине мог только мечтать. Именно Любовью вы можете победить! Силовая машина сейчас фонтанирует ненавистью, она готова уничтожить кого угодно. Не включайтесь в ответку. Но если вы будете продолжать действовать из любви, вы будете сильнее властей, силовиков и всех вместе. И есть вероятность, что всё больше и больше ОМОНовцев будет переходить на сторону народа. Но ваша задача — не только победить, а построить новую Беларусь. И думать о том, какой она будет, надо уже сейчас. Попробуйте добавить к чувству протеста еще и мечту о будущем. О том, как построить страну на ценности Любви, я написал 8 лет назад в книге «Заветная Украина» (Читать бесплатно — https://ridero.ru/books/zavetnaya_ukraina/). Сейчас ее переписывают для России — скоро будет книга «Заветная Россия». Возможно, кто-то захочет переписать ее для Беларуси — я только за. Берите и используйте готовую мечту, описанную в книге и сформулированную в вашем лозунге «Любім, можам, переможам!»

Шестое. В Беларуси сейчас решается дальнейшая судьба не только Лукашенко, но и Путина. Это надо понимать. Если у Вас получится, то россиянам дальше будет стыдно молчать. Ваша победа в борьбе с абсурдом диктатуры станет примером для России. Возможно, в этом одна из миссий, в этом и угроза — берегитесь незваных «зеленых человечков». А когда они появятся, забудьте всё, что я писал о «мирном протесте и сопротивлении». Агрессора и оккупанта надо убивать и уничтожать.

Люблю вас!

Жыве Беларусь!" — написал Толкачев в Facebook.

Ранее экс-замминистра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский написал в соцсети о том, что Украина не может молча наблюдать за действиями Лукашенко в Беларуси и Киев должен постоянно реагировать на развитие ситуации в этой стране.

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