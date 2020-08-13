Сделайте паузу, чтобы восстановить силы: гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака

Суббота, 15 августа, — звезды говорят, что толика осторожности в этот день никому не помешает. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 15 августа для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день читайте здесь

ОВЕН

Вы четко знаете, чего хотите, и сегодня никто не сможет вас остановить на пути к достижению задуманного. Не исключено поступление заманчивых предложений, над которыми стоит серьезно подумать.

ТЕЛЕЦ

На сегодня лучше не планировать никаких важных дел. Посвятите это время полноценному отдыху. Тщательно проверяйте поступающую информацию — вероятно, кое-кто из «доброжелателей» захочет ввести вас в заблуждение.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды говорят: пришла пора сделать паузу, чтобы восстановить силы и приготовиться к новым свершениям. По возможности ограничьте контакты, проведите нынешний день в тишине и покое.

РАК

Достигнуть чего-то в этот день окажется не так уж и легко. Придется учиться чему-то новому. Не бойтесь задавать вопросы и просить помощи, если таковая потребуется.

ЛЕВ

Планов и идей у вас сейчас, хоть отбавляй. Но вам вряд ли удастся со всем этим справиться. Чтобы не упасть без сил, определите для себя самое важное. Вероятно получение приятных долгожданных новостей, не исключены также денежные поступления.

ДЕВА

Начало дня может быть охарактеризовано негативными тенденциями, но не стоит унывать и опускать руки. Хорошее настроение и оптимизм помогут справиться с возникшей ситуацией.

ВЕСЫ

По возможности, не планируйте на сегодня ничего важного. День может негативно сказаться на принятии решений, особенно касающихся финансов. Это время подходит для укрепления родственных связей и дружеских встреч.

СКОРПИОН

Сегодня желательно держать язык за зубами. Велика вероятность того, что кое-кто захочет воспользоваться вашим доверием и присвоить себе ваши интересные и ценные идеи.

СТРЕЛЕЦ

Любые дела потребуют от вас особого внимания даже к самым мелким деталям. Не спешите с принятием решений, тщательно обдумывайте каждый свой шаг -- такая тактика поможет избежать многих проблем.

КОЗЕРОГ

Старайтесь проявлять осторожность во всем и не рискуйте, если речь идет о каких-то важных вещах. Не исключен шанс заручиться поддержкой влиятельных лиц. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Для воплощения задуманного важно настроиться на позитивный лад. Если возникают хоть малейшие сомнения, лучше это дело отложить на какой-то период. Одиноким представителям знака звезды сулят встречу с человеком, который способен в корне изменить их жизнь.

РЫБЫ

Несмотря на выходной, придется большую часть времени посвятить профессиональным вопросам. Гороскоп предупреждает, что сегодня велик риск допустить серьезную оплошность, поэтому будьте внимательны и не надейтесь на авось. Вечер желательно провести в тихом семейном кругу.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

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