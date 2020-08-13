Улыбнется удача: гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака

В пятницу, 14 августа, многим улыбнется удача. Но разумная осторожность не помешает. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 августа для всех знаков зодиака. Больше эксклюзивных астрологических прогнозов читайте здесь.

ОВЕН

День в основном будет наполнен позитивом. Удастся многое решить. Если в отношениях с родными возникнут разногласия, будьте более терпимыми и помните о том, что каждый имеет право на собственное мнение.

ТЕЛЕЦ

Любые начинания будут иметь неплохие перспективы. На службе старайтесь держать все под контролем, тщательно анализируйте поступившую информацию.

БЛИЗНЕЦЫ

День неплох для встреч и путешествий, которые принесут массу положительных эмоций. Уделите особое внимание позвоночнику, не поднимайте тяжести и не делайте резких движений.

РАК

Гороскоп советует сбавить обороты и не лезть напролом, иначе в итоге можно остаться ни с чем. Старайтесь решить волнующие вас вопросы дипломатическим путем.

ЛЕВ

Звезды сулят массу возможностей, которыми стоит воспользоваться. На работе удастся легко справиться с поставленным задачами. В делах личного характера могут возникнуть разногласия, но вы сумеете быстро найти способ их устранить.

ДЕВА

Благодаря таким качествам, как острый ум и наблюдательность, сумеете достичь успеха в самых сложных делах. Не исключено, что ради новой идеи придется отказаться от задуманного, но это и к лучшему.

ВЕСЫ

В начале дня может показаться, что обстоятельства складываются не в вашу пользу, но вскоре ситуация изменится. Не давайте пустых обещаний и старайтесь больше времени проводить с близкими.

СКОРПИОН

Дел предстоит немало. Вероятно, из-за непредвиденных обстоятельств придется подкорректировать планы и немного ускориться. Во второй половине дня желательно отправиться на природу, подальше от людей и суеты.

СТРЕЛЕЦ

Деловая активность принесет неплохой результат. День хорош для налаживания полезных связей, поиска инвесторов для будущих проектов. Дети потребуют пристального внимания, постарайтесь понять, что их тревожит.

КОЗЕРОГ

День хорош для завершения начатого. При решении служебных вопросов проявите внимательность и аккуратность, иначе можно допустить серьезный промах.

ВОДОЛЕЙ

Нынешний день может сложиться довольно неплохо, однако не стоит идти на риск — велика вероятность потерь. Вечер обещает сюрприз романтического характера.

РЫБЫ

Некоторым представителям знака во многом будет везти. Не исключено знакомство, которое откроет новые горизонты. Также вероятны денежные поступления, однако помните о том, что разумная осторожность поможет обойтись без потерь.

Хорошего вам дня!

Лунный календарь на неделю 10−16 августа читайте здесь.

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