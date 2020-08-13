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Мир

В Беларуси уже сутки не могут найти задержанных украинских волонтеров

20:08 13 августа 2020
На акции у посольства Беларуси

Официально известны имена трех граждан Украины, которые задержаны в Беларуси, — это Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина.

Как сообщает «Радіо Свобода», по состоянию на 16:00 13 августа так и неизвестно, где находятся задержанные украинские волонтеры.

«Посольство наше, МИД ищут. Пытаются установить контакты. Белорусские адвокаты также пытаются искать их в изоляторах временного содержания», — сообщила представитель благотворительного фонда «Восток SOS» Александра Дворецкая.

Реуцкий и Васильев в Беларуси проходят подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках. Белорусские правоохранители обыскали квартиру Татьяны Ревяко, местной правозащитницы, у которой остановились украинцы. Конфискованы вещи волонтеров.

«Они только приехали в Беларусь, попили кофе, вышли на прогулку и были задержаны. В беспорядках они участия не принимали. Они прибыли к нам в трудное время, чтобы поддержать нас, так принято у правозащитников, мы также бывали в Украине и других государствах в подобные моменты», — сказала Татьяна Ревяко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с властями Беларуси ведутся переговоры о возвращении украинцев.

Напоминаем, в Киеве под посольством Беларуси прошла акция, на которой требовали освободить украинцев.

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