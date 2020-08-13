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Мир

Задержанным в Беларуси украинским волонтерам грозит 8 лет тюрьмы

12:49 13 августа 2020
Васильев и Реуцкий

Волонтерам «Восток SOS» Константину Реуцкому и Евгению Васильеву, задержанным милицией в Минске, грозит восемь лет тюрьмы.

Как сообщает ВВС, ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что украинцев обвиняют в «участии в массовых мероприятиях, которое проявилось… в организации массовых беспорядков, сопровождалось насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти».

Соответствующая статья предусматривает заключение на срок до восьми лет.

Украинский консул посетил два крупнейших СИЗО в Минске, но не смог получить информацию о задержанных. Официальные власти Беларуси также не предоставляют Украине данных о местонахождении волонтеров.

«В Минске в последние дни задержали более 6 тысяч человек, и все учреждения временного содержания переполнены. В таких сложных обстоятельствах приходится их искать», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украинские дипломаты также не могут получить информацию об украинке Алешиной, которую в среду, 12 августа, задержали белорусские силовики.

«Требуем немедленной встречи консула с задержанными… И немедленного освобождения этих лиц с целью возвращения в Украину», — заявил Кулеба.

Как заявляют белорусские силовики, протесты «утратили массовость».

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