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После теперешней бойни собеседниками Лукашенко могут быть только Путин и Асад, — Игорь Ильяш
О том, во что может превратиться Беларусь, если народные протесты будут полностью задушены, на своей странице в сосети пишет белорусский журналист Игорь Ильяш.
«Сейчас все мы должны отчетливо осознавать одну простую вещь. Если (когда) протесты будут полностью задушены, то государственный террор на этом не закончится. Он только начнется. Просто террор станет более разборчивым: людей будут не произвольно хватать на улицах, а арестовывать по спискам «врагов народа». Будут, словно на конвейере, фабриковать уголовные дела на журналистов, правозащитников, волонтеров и вообще всех инакомыслящих. Не в один, конечно, день это произойдет. Но постепенно власть сведет счеты абсолютно со всеми.
Нам почему раньше позволяли здесь хоть как-то существовать? Потому что диктатору нужно было худо-бедно вести диалог с Западом. А после теперешней бойни собеседниками Лукашенко могут быть только Путин, Си Цзиньпин и Асад. А для таких бесед нас не обязательно оставлять на свободе (а может, даже и в живых). Прав был Макей, когда говорил, что третьей оттепели уже не будет.
Тиран, который отрезал себе все пути отступления, это страшная штука. Но белорусы теперь должны понимать, что у них пути назад тоже нет. Вернуться в «оттепельные» 2015−2016 гг уже не выйдет. Зато попасть в 37-й есть все шансы", — пишет журналист в Facebook.
Ранее писатель и общественный деятель Алексей Толкачев отметил в Facebook, что в Беларуси сейчас решается дальнейшая судьба не только Лукашенко, но и Путина.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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