Движется со скростью 24 тыс/км в секунду: обнаружена самая быстрая звезда в Млечном Пути

Изучение природы Млечного Пути позволяет ученым понять историю появления и развития Вселенной, а также сделать прогноз дальнейшего ее развития и влияния на человечество. При этом процесс познания секретов космоса готовит астрономам немало удивительных открытий.

Так, недавно группа ученых обнаружила пять звезд, которые движутся в пространстве с очень большой скоростью. Об этом говорится в отчете, опубликованном в журнале Astrophysical Journal.

Особое внимание ученых привлекли S4711 и S4714. Первая, голубая звезда спектрального класса B, имеет более короткий орбитальный период, чем S62. Она совершает полный оборот вокруг дыры всего за 7,6 года. Орбитальный период S4714 длиннее, но она гораздо ближе подходит к Стрельцу А* — на 1,9 миллиарда километров. В этой точке звезда разгоняется до 24 тысяч километров в секунду.

Открытые звезды могут принадлежать к классу, который описали астрофизики Тал Александер и Марк Моррис в 2003 году. Они предположили, что некоторые светила, названные «сквизарами», вращаются вокруг черной дыры и сжимаются под действием ее приливных сил. «Я уверен в S4711 — ее характеристики согласуются с тем, что описал Тал Александер. Возможно, она — первая обнаруженная звезда этого класса», — рассказал Флориан Пейкер, руководитель исследования.

Если гипотеза подтвердится, открытие поможет разобраться, как взаимодействуют черные дыры и звезды, и проверить Общую теорию относительности. Ранее астрономы смогли получить несколько подтверждений теории, наблюдая за открытой в прошлом году звездой S2, которая совершает полный оборот вокруг черной дыры Стрелец А* за 9,9 года и движется со скоростью 20 тысяч километров в секунду (6,7% процента от скорости света). До недавнего времени она считалась самой близкой к черной дыре звездой в Галактике. Наблюдение за S2 показало, что орбита звезды смещалась, когда она приближалась к черной дыре, что соответствует постулатам Эйнштейна.

Новые тесты смогут стать «началом большой научной революции», заявляют авторы. S4714 приблизится к Стрельцу А* в следующий раз в 2029 году, и ученые смогут проверить, как меняется звезда под ее влиянием. Кроме того, они уверены, что в центре Галактики гораздо больше звезд могут вращаться по более близкой орбите. Скорее всего, они слишком тусклые, поэтому современные телескопы не могут их обнаружить.

Но если эти звезды действительно существуют, через несколько лет, на более точных приборах, ученые смогут собрать достаточно данных, чтобы заявить о новом открытии.

«Я постоянно работаю над изучением галактического центра и почти уверен, что это была не последняя наша публикация», — сказал Пейскер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно ученым впервые удалось вычислить с точностью до 100 метров, где находится центр Солнечной системы, и им оказалось не Солнце. Открытие поможет уже в ближайшем будущем планировать более точно изучение других планет.

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