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Умная и жесткая, поддерживает Украину: стало известно, что оказало влияние на выбор Байденом вице-президента
Когда кандидат в президенты США Джо Байден объявил своего номинанта на пост вице-президента, это вряд ли сильно удивило многих его сторонников (политик намекал на подобный шаг), но вызвало ряд вопросов.
И прежде всего, почему впервые на пост вице-президента в Америке претендует темнокожая женщина-сенатор от Калифорнии Камала Харрис, бывшая соперницей Байдена на праймериз Демократической партии, также боровшаяся за президентское кресло?
По мнению ряда экспертов в США, Харрис воплощает в себе ряд качеств, которые явно не выражены у Байдена, и которые усилят его позицию, пишет «Крым.Реалии».
«Это необычные времена. Рядом со мной мне нужен кто-то умный, жесткий и готовый управлять. Камала — это тот человек», — с такими словами Джо Байден во вторник объявил о своем окончательном выборе вице-президента.
Камале Харрис 55 лет, в отличие от многих американских политиков, она — дочь иммигрантов из Индии и Ямайки. В 2016 году она избралась в Сенат США, до того была главным прокурором Калифорнии и прокурором Сан-Франциско. Сама же она называла себя «прогрессивным прокурором».
Один из самых ярких эпизодов Камалы Харрис в Сенате касался назначения на должность верховного судьи Бретта Кавано, которого номинировал Дональд Трамп. Сенатор запомнилась острой критикой Кавано: его обвиняли в сексуальных домогательствах, и тогда слушания вызвали огромный резонанс в США.
В 2019 году Камала Харрис объявила, что баллотируется в президенты. Она была соперницей Байдена, а на дебатах не жалела критики в его сторону, в частности, относительно расовых вопросов. Впрочем, в конце 2019 года Камала Харрис выбыла из гонки. Как она сама сказала, из-за недостатка средств для продолжения борьбы.
На протяжении своей предвыборной кампании на пост президента Камала Харрис решительно осуждала российскую агрессию.
«Я сделаю приоритетом работу с правительством Украины для развития ее войск, укрепления ее гражданского общества и борьбы с коррупцией», — заверяет Камала Харрис.
По ее мнению, как в Украине, так и в Грузии, Россия использовала военную силу для захвата территорий и подрыва демократически избранной власти. Незаконная оккупация Крыма Россией является грубым нарушением международных норм, по которым двигался мир со времен Второй мировой, — так же, как и поддержка Россией боевых операций на востоке Украины и кибератаки.
Кроме этого, Харрис обещала поддерживать официальный Киев на пути к реформам:
«Я продолжу поддерживать Украину и обеспечивать четкую позицию США в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Я сделаю приоритетом работу с правительством Украины для развития ее войск, укрепления ее гражданского общества и борьбы с коррупцией и одновременно буду тесно работать с нашими европейскими партнерами над дипломатическим решением».
В июле 2019 года Камала Харрис также заявила, что ее президентскую кампанию атакуют российские боты.
Вскоре после новостей о своем назначении Камала Харрис написала: «Джо Байден может объединить американцев, потому что он провел свою жизнь в борьбе за нас. Как президент, он построит Америку, живущую согласно нашим идеалами. Это честь присоединиться к нему, номинантом на вице-президента — и осуществить все, что нужно, чтобы сделать его нашим главнокомандующим».
Как известно, выборы президента США намечены на 3 ноября.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июле за демократа Байдена были готовы проголосовать 52% избирателей, за республиканца Трампа — 42%.12
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