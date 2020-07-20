27.28 / 27.54 30.85 / 31.37
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Байден опережает Трампа на 15 % по популярности среди избирателей

9:05 20 июля 2020
Байден и Трамп

Соперник Дональда Трампа на президентских выборах Джозеф Байден, который в течение нескольких последних месяцев опережает действующего главу державы по популярности, упрочил свои позиции. Согласно приведенным CNN данным последнего опроса, проведенного специалистами Монмутского университета, если бы выборы состоялись сейчас, за демократа Байдена проголосовали бы 52% избирателей, в то время как рейтинг республиканца Трампа составляет 42%.

А по данным опроса, проведенного по заказу ABC News и Washington Post, разница между этими цифрами еще больше. За Байдена проголосовали бы 54% всех опрошенных и 55% зарегистрированных избирателей. За Трампа отдали бы свои голоса 39% опрошенных и 40% зарегистрированных избирателей.

Еще в марте этого года разрыв между кандидатами был минимальным. Тогда за Байдена готовы были проголосовать 49% зарегистрированных избирателей, за Трампа — 47%.

Кроме того, результаты опросов показывают, что 61% избирателей считают, что действия Трамп в большей степени разделили, чем объединили страну. При ответе на вопрос, кто из кандидатов сделал бы больше для объединения американцев, голоса разделились, составив 57 и 33% - в пользу Байдена.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Байден согласился на три раунда дебатов с Трампом: названы даты.

87

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Новак

В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака: что об этом известно

Сезар Луис Салинас

Президент футбольной федерации умер от коронавируса (фото)

Юрий Шевчук

Юрий Шевчук поддержал массовые протесты в Хабаровске (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер