Любой сценарий поглощения Беларуси Россией очень плох для Украины, — Денис Попович

На фоне ширящихся протестов в Беларуси прозвучало тревожное заявления о том, что Лукашенко согласился на все предложения Путина о поглощении республики. Журналист Денис Попович попытался спрогнозировать ход развития событий.

«Попробую спрогнозировать дальнейший ход событий в Беларуси. На объективность не претендую — это мое личное мнение.

Сразу скажу — я уважаю и разделяю право белорусов на восстание, вызванное желанием сбросить диктатуру и начать новую жизнь. Но свобода стоит дорого, и цена будет значительной. На кону — само существование страны.

Собственно говоря, сценариев не так и много.

Первый. Александр Лукашенко топит протест в крови. Другого выхода удержаться у власти у него пока нет, потому что протест носит бессистемный характер, не имеет ярко выраженных лидеров (люди поднялись не за Тихановскую, а против результатов выборов) и договариваться просто не с кем.

В этом случае он потеряет субъектность и доверие общества и сможет удерживать свою власть только на штыках силовиков. Противоречия, которые привели к протесту, не исчезнут и будут нарастать, как подкожный гнойник, чтобы рано или поздно вырваться наружу. Тогда нужно будет еще больше штыков, чтобы усидеть в кресле, но никакая армия не устоит против народа, особенно, если этот народ имеет богатые традиции партизанского движения, как белорусы.

Поэтому придется просить помощи у России. Возможно, эту помощь придется просить сразу же. Она придет в форме «зеленых человечков». Цена этой помощи — государственный суверенитет Беларуси — то, что «бацьке» худо-бедно удавалось в последние пару лет сохранять.

Когда Лукашенко «сольет» страну России, белорусы встанут перед выбором: защищаться или принимать ситуацию, как есть.

Первый выбор означает войну в той или иной форме. Будут жертвы, возможно потеря территорий, но сохранится шанс отстоять свободу и перезапустить проект «Беларусь» на новом уровне.

Второй выбор означает потерю государственности на неопределенный период, пока Россия сама не захочет уйти.

Если Лукашенко проиграет, то президентом станет кто-то другой. Например, условная Тихановская.

У меня есть большие подозрения, что любой из белорусских оппозиционеров — прикормленный агент Кремля. Тихое поглощение Беларуси Россией при этом практически неизбежно. И снова белорусы встанут перед выбором — или защищаться, или сдаваться. Но вариант с условной Тихановской хуже. Он связан с предательством и разочарованием. Идеи революции, народного протеста могут быть дискредитированы и собрать разбившуюся чашку может оказаться очень трудным делом.

Любой сценарий поглощения Беларуси Россией очень плох для Украины. В этом случае мы окажемся в стратегическом «полукотле», потому что Россия сможет угрожать нам на всей протяженности северных, восточных и юго-восточных рубежей, плюс оккупированный Крым.

Для того, чтобы избежать поглощения, белорусам нужно структурировать протест и как можно скорее выбрать лидеров не из числа системной оппозиции, а из числа восставших. Новым лидером Беларуси не должен стать ни один из политиков, которые сейчас на слуху. Беларусский националист? Да, может быть!

Но пока я не вижу, чтобы такой лидер появился.

В любом случае, история Беларуси теперь разделена на «до» 9 августа и «после» 9 августа. Новая глава будет или славной, или трагичной, но прежней Беларусь уже не будет никогда", — написал на своей странице в Facebook Денис Попович.

Фото Детектор медиа

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