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Мир

Экс-премьер Беларуси открыто поддержал протесты в Минске

22:59 16 августа 2020
румас

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас, занимавший свой пост до 3 июня 2020 года, открыто встал на сторону протестующих в Минске и раскритиковал политику подавления мирных акций.

«То, что происходит в Минске, это недопустимо по отношению к гражданам Республики Беларусь. Насилие в 21 веке не должно быть оправдано, все виновные должны понести наказание. Поведение органов правопорядка, милиции, ОМОНа является недопустимым, массовые задержания протестующих является нарушением их прав и свобод», — заявил Румас в своем Instagram.

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Румас возглавлял белорусское правительство с августа 2018 года, а в конце мая подал в отставку. Политические аналитики связывали такой резкий шаг с появившимися разногласиями между премьером и президентом.

Также Румаса (до того как он покинул премьерский пост) называли возможным преемником Лукашенко, если последний в силу каких-то причин не сможет выполнять обязанности. По Конституции Беларуси временным главой государства в таких ситуациях становится премьер-министр.

Фото sergeyrumas/Instagram

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Экс-премьер Беларуси открыто поддержал протесты в Минске

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