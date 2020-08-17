Заводы БелАЗ и МТЗ протестуют, в Беларуси готовится масштабнейшая забастовка (фото, видео)

В Беларуси началась обещанная масштабная забастовка, заявленная как общенациональная. Известно, что на рабочие места не вышли сотрудники предприятия БелАЗ из города Жодино, а также рабочие Минского тракторного завода.

Фото- и видеоподтверждения приводит Telegram-канал Nexta live.

К забастовке присоединились Беларуськалий, Реммонтажстрой и Калийспецтранс.

Кроме промышленных предприятий, бастовать будут и крупнейшие телеканалы. Прекратил вещание БТ. На ОНТ идут записи старых программ.

Напомним, днем ранее в Беларуси состоялись самые масштабные уличные акции за все время протестов. Светлана Тихановская предлагает назначить в стране перевыборы, чтобы успокоить людей.

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