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Заводы БелАЗ и МТЗ протестуют, в Беларуси готовится масштабнейшая забастовка (фото, видео)
В Беларуси началась обещанная масштабная забастовка, заявленная как общенациональная. Известно, что на рабочие места не вышли сотрудники предприятия БелАЗ из города Жодино, а также рабочие Минского тракторного завода.
Фото- и видеоподтверждения приводит Telegram-канал Nexta live.
К забастовке присоединились Беларуськалий, Реммонтажстрой и Калийспецтранс.
Кроме промышленных предприятий, бастовать будут и крупнейшие телеканалы. Прекратил вещание БТ. На ОНТ идут записи старых программ.
Напомним, днем ранее в Беларуси состоялись самые масштабные уличные акции за все время протестов. Светлана Тихановская предлагает назначить в стране перевыборы, чтобы успокоить людей.276
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