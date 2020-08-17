27.25 / 27.49 31.92 / 32.45
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Заводы БелАЗ и МТЗ протестуют, в Беларуси готовится масштабнейшая забастовка (фото, видео)

9:14 17 августа 2020
забастовка

В Беларуси началась обещанная масштабная забастовка, заявленная как общенациональная. Известно, что на рабочие места не вышли сотрудники предприятия БелАЗ из города Жодино, а также рабочие Минского тракторного завода.

забастовка

Фото- и видеоподтверждения приводит Telegram-канал Nexta live.

забастовка

К забастовке присоединились Беларуськалий, Реммонтажстрой и Калийспецтранс.

забастовка

Кроме промышленных предприятий, бастовать будут и крупнейшие телеканалы. Прекратил вещание БТ. На ОНТ идут записи старых программ.

Напомним, днем ранее в Беларуси состоялись самые масштабные уличные акции за все время протестов. Светлана Тихановская предлагает назначить в стране перевыборы, чтобы успокоить людей.

276

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

забастовка

Заводы БелАЗ и МТЗ протестуют, в Беларуси готовится масштабнейшая забастовка (фото, видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

тихановская

"Готова стать президентом": Тихановская записала новое видеообращение

Валентино Росси

«Нам всем нужно помолиться»: легендарного мотогонщика чудом не убило в страшной аварии (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер