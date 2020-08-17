Близнецы могут получить прибыль, а Тельцы рискуют все пустить на ветер: гороскоп на неделю

Эксклюзивный астрологический прогноз на 17−23 августа. Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака читайте тут.

ОВЕН. Перед вами будет стоять непростой выбор, от которого зависит дальнейшее развитие ситуации. Доверьтесь интуиции, она не подведет. В финансовом плане все довольно стабильно, не исключено получение небольшой прибыли.

ТЕЛЕЦ. Предстоит немало дел на службе, однако вы сумеете со всем справиться в срок. Будьте осторожнее с расходами, сейчас рискуете все пустить на ветер.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше обаяние и чувство юмора окажут положительное влияние на многие сферы жизни. Не исключено поступление солидной прибыли, а также интересных деловых предложений, которые потребуют от вас креативных и нестандартных подходов.

РАК. На службе не стесняйтесь громко заявлять о себе и предпринимать ответственные шаги, этим вы заслужите похвалу от начальства. Не тратьте деньги, старайтесь соизмерять запросы с реальным положением ваших финансов.

ЛЕВ. На что-то глобальное замахиваться не стоит, займитесь лучше решением текущих вопросов, обустройством быта. Вероятны солидные денежные поступления. Уделите пристальное внимание здоровью и берегитесь травм.

ДЕВА. Работа отнимет много сил и энергии, постарайтесь разумно распределять нагрузку. Новые знакомства окажутся весьма полезными и удачными. В выходные желательно выбраться за город для полноценного отдыха.

ВЕСЫ. Не бойтесь перемен, они позитивно скажутся на вашем будущем. В рабочем коллективе, отстаивая свою точку зрения, не будьте слишком категоричны. Стоит все же прислушаться к мнению коллег.

СКОРПИОН. Благоприятный период для людей творческих, а также тех, чья работа связана с юриспруденцией или экономикой. Они сумеют добиться многого и улучшить материальное положение. Одиноким Скорпионам в делах амурных звезды сулят ошеломляющий успех.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь никому не раскрывать планы. Также не стоит слушать ничьих советов, ваше собственное мнение окажется более полезным в продвижении к намеченной цели.

КОЗЕРОГ. Предстоит немало хлопот. Несмотря на то, что некоторые переговоры не принесут желаемого результата, сумеете достигнуть многого. Старайтесь не пропускать полноценные завтраки, которые зарядят вас энергией на целый день.

ВОДОЛЕЙ. Жизненный потенциал достаточно высок, у вас появится много идей и планов. Чтобы избежать досадных просчетов, всецело доверьтесь своей интуиции. В выходные звезды сулят нечто романтическое.

РЫБЫ. В этот период могут произойти важные для вашей карьеры события, вероятно получение приятных новостей. Однако не стоит верить сплетням и слухам, информация должна быть из авторитетных источников.

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» о том, что можно и чего нельзя делать в течение нынешней недели — с 17 по 23 августа 2020 года.

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