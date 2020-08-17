Желе из малины: легкий рецепт (фото)

Если вы любите желе, приготовьте лакомство с малиновым вкусом. Оно восхитительно нежное. Правда, готовить его нужно по проверенному рецепту, если хотите, чтобы все получилось с первого раза. Легким рецептом малинового желе с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. (Ранее она рассказал, как приготовить ягодное суфле без сахара.)

— Этот десерт красивый и не очень калорийный, — говорит Элла Иванова. — Такое желе можно делать с любыми ягодами и даже из их микса. Зимой вполне приемлемо использовать замороженную малину.

Желе из малины 200 г воды 20 г сахара 5 г желатина 100 г малины Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды. Воду с сахаром довести до кипения, добавляем часть малины, а затем — подготовленный желатин. Выливаем в форму, добавляем оставшуюся малину для декора. Помещаем в холодильник до полного застывания. При желании перед подачей дополняем йогуртом.

— Как лучше хранить желе?

— В холодильнике — не больше трех дней.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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