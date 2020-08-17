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Жаль деда. Власть и время стремительно утекают сквозь его пальцы, — москвич о Лукашенко
Лукашенко освистали во время митинга на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), куда он прибыл 16 августа, в день самой массовой акции протеста в истории Беларуси. «На секунду стало жаль деда», — написал в соцсети живущий в Москве Леша Полихович.
«На секунду стало жаль деда. Власть и время стремительно утекает сквозь твои пальцы, ты ищешь слова, действия, чмокаешь губами, пытаешься, пытаешься найти тактику, стратегию, чудо — ведь получалось 26 лет, ведь работало раньше, ведь было! Но уже не работает. Что-то неуловимо поменялось в стране, в мире, в головах людей. А в твоей все осталось по-прежнему. И, быть может, ты в свободные от государственных дел минутки просишь свою моложавую секретаршу показать тебе этот интернет, че там пишут, че там показывают, ужасаешься и даешь приказ отключить его к евоной польской матери. А он не отключается. А ты все орешь на своих клевретов и угрожаешь, а они все не могут найти этот рычаг отключения всего. Нет больше этого рычага. Жаль деда, как жаль любого пожилого человека, уже не способного понять и принять изменения, в чьем взгляде навсегда застыли события 40-летней давности», — написал на своей странице в Facebook написал Леша Полихович.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский политолог и бывший советник Путина Андрей Илларионов уверен, что Александр Лукашенко не останется у власти. «Единственный вопрос: он уйдет, как Каддафи, как Чаушеску или каким-то другим образом?» — сказал Илларионов.
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