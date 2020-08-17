Названы основные тренды свадебной моды 2020 года

Несмотря на то, что лето-2020 обременено карантинными ограничениями, сезон бракосочетаний никто не отменял. Известный украинский дизайнер Анастасия Иванова в проекте «Ранок з Україною» рассказала основные тенденции свадебной одежды и назвала обязательные аксессуары свадебного сезона-2020.

- Удачное свадебное платье — залог хорошего настроения невесты, — сказала Анастасия в эфире канала «Украина». - Чтобы выбрать платье своей мечты, надо ориентироваться в трендах. В этом сезоне стоит обратить внимание на длинные платья простого кроя. А отсутствие яркого декора еще сильнее подчеркнет вашу изысканность и красоту.

Дизайнер отметила, что главным трендом свадебной моды этого сезона являются лаконичность.

- Я советую выбирать платья с открытыми плечами, которые выгодно подчеркнут молодость и изящество, — заметила Иванова. — Также в моде полупрозрачные ткани. Смело используйте в нарядах вставки из шифона, они придадут пикантности и загадочности образу. Еще один из основных трендов свадебной моды — перья. Все чаще модные дизайнеры используют в своих коллекциях белые перышки. А если хотите быть оригинальной — замените платье брючным костюмом или комбинезоном. Их можно носить и после свадьбы. А вот традиционные свадебные платья в виде корсета и пышной юбки уже давно остались в прошлом.

Новый свадебный сезон диктует тенденции и на мужской костюм. В моде костюмы в клетку и двубортные пиджаки. И, конечно, обязательный атрибут нынешней свадьбы — маска. Шелковые, кружевные, с бисером и камнями, или даже живыми цветами — красиво и безопасно.

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