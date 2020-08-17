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«Выпускай!»: в Минске тысячи людей пришли к СИЗО, где могут держать Тихановского (видео)
В Минске тысячи людей пришли к СИЗО на Володарской, где возможно находится оппозиционный видеоблогер Сергей Тихановский. Они скандируют «Выпускай!» и «Каждый день».
Как сообщают белорусские СМИ, впереди колонны шли священнослужители, заявившие, что после демонстрации встанут барьером между людьми и Центром изоляции правонарушителей (ЦИП), куда направилась колонна.
Ранее вышедшие на свободу из ЦИП задержанные жаловались на крайне жестокое отношение к ним со стороны силовиков. Тем не менее Александр Лукашенко заявил, что насилие было ответным.
Так, украинский журналист Константин Реуцкий рассказал «ФАКТАМ» об издевательствах над ним и Евгением Васильевым, которые прибыли в Минск от организации «Восток SOS».
Напомним, супруга блогера Светлана Тихановская 17 августа объявила, что готова стать президентом.198
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