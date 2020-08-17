"Готова стать президентом": Тихановская записала новое видеообращение

Светлана Тихановская, которая после президентских выборов в Беларуси была вынуждена покинуть страну, записала новое обращение для своих сторонников. Тихановская объявила, что готова стать президентом Беларуси по результатам назначенных перевыборов.

«Готова принять на себя ответственность и выступить новым национальным лидером, чтобы страна успокоилась… Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки создали условия для проведения новых честных и прозрачных выборов, которые будут признаны мировым сообществом», — заявила Тихановская.

Напомним, согласно тем данным, которые озвучил ЦИК Беларуси, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10,1% голосов. Александру Лукашенко Центризбирком насчитал более 80%.

Представители Тихановской заявили, что политик вернется домой после того, как будет устранена угроза для ее семьи. Также было объявлено, что у Тихановской есть продуманный план для выхода из политического кризиса в Беларуси.

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