Белорусам не повезло: журналист объяснил, почему Беларусь повторит судьбу Украины

Проходящие в Беларуси протесты под национальными флагами не могут не вызывать тревогу в Кремле, который в каждом проявлении независимости видит угрозу для своей империи. И уже в ближайшее время перед белорусами возникнет выбор — стать частью империю и утратить свою идентичность, или повернуть взгляд в сторону ЕС, оставаясь самобытным европейским государством.

Но РФ не намерена выпускать из своих цепких братских «объятий» еще одну страну, считает журналист Павел Казарин, которого цитирует «Обозреватель».

«Белорусам не повезло, как, впрочем, и украинцам. У этих двух стран по соседству живет империя. И с этой империей у украинцев и белорусов не очень большая культурная дистанция. Меньше, скажем, чем между россиянами и португальцами. В результате, империя убеждена, что все, чего заслуживают культурно близкие соседи, — это поглощение. А любая попытка к самостоятельности воспринимается как предательство», — объяснил он логику страны-агрессора.

Казарин напомнил, что шесть лет назад, в 2014 году, Украина испытала это на себе — в тот момент, когда Россия решила ответить на Майдан военным вторжением. Журналист убежден, что рано или поздно то же самое придется испытать и Беларуси.

«И не важно, хотят ли сегодня ее жители сбежать от России в Европу. Москва сама заставит их хотеть этого в будущем. Возможно, сегодня протесты в Беларуси идут только против узурпатора. Но они идут под национальными флагами, с национальными символами. И уже этого достаточно, чтобы вызвать тревогу Москвы, которая в каждом проявлении независимости видит угрозу для самой себя», — полагает Казарин.

Журналист убежден, что современная Российская империя не признает субъектности народа. Ведь ее культ — это тщательно отполированная вертикаль, когда не страна для людей, а люди для страны. Следовательно, любую попытку изменить этот подход империя воспринимает как угрозу.

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«Белорусское восстание сражается со своим собственным драконом. Но, в случае успеха, ему придется столкнуться с драконом побольше. Потому что у драконов всегда есть корпоративная солидарность. Впрочем, побег от империи никогда не был простой задачей. Доказано Украиной. А потому — Жыве Беларусь», — резюмировал журналист.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мире растет количество государств, которые не признают итоги прошедших в Беларуси президентских выборов. Они призывают провести новые и честные выборы.

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