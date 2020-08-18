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Все сфальсифицировано: еще одна страна заявила, что не признает итоги выборов в Беларуси
Вслед за Великобританией о непризнании итогов прошедших в Беларуси президентских выборов заявила Канада.
Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.
«Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных выборов и призываем провести свободные и справедливые выборы», — сказал он.
Также Шампань отметил, что Оттава осуждает разгон мирных демонстраций в Минске и других городах страны и призывает к тщательному расследованию произошедшего Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Кроме того, глава МИД Канады заявил о поддержке оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, заявившей о намерении стать национальным лидером и провести новые выборы.
Напомним, что лидеры основных политических групп в Европарламенте выступили с заявлением о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси, назвав процесс волеизъявления недемократическим и несвободным. «Предварительные выборы не были ни свободными, ни честными, и достоверные отчеты указывают на победу Тихановской. Поэтому мы не признаем Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в ЕС», — говорится в заявлении европарламентариев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз солидарен с народом Беларуси.28
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