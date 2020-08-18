В парламент проходят пять партий, разрыв между «Слугой народа» и ОПЗЖ сокращается – опрос RTS

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий: «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) — 25,5%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,) — 22,1%, «Европейская солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) — 16,9%, ВО «Батькивщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) — 7,4% и «Партия Шария» (О. Бондаренко). Такие результаты дал социологический опрос, проведенный компанией «Роботизированные телесистемы» с 13 по 16 августа и презентованный в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» 18 августа.

По данным исследования, рейтинг других политических партий распределился следующим образом: «Сила и честь» — 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,5%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,6%, «Свобода» — 1,4%, «Голос» — 1,3%, «Гражданская позиция» — 1,1%, «За будущее» — 0,9%, «Оппозиционный блок» — 0,9%, «Самопомощь» — 0,8%, «Национальный корпус» — 0,2%.

При этом суммарно около 65% респондентов заявили, что не чувствуют себя в безопасности с учетом нынешней активности праворадикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимание последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. Почти 32% заявили, что чувствуют себя в безопасности, и около 12% затруднились с ответом.

51,2% респондентов уверены, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины. Противоположное мнение выразили только 31,3% опрошенных.

38,2% опрошенных не считают 24 августа (День независимости Украины) действительно праздником, принимая во внимание большое количество иностранцев в органах управления государственными компаниями, зависимость Украины от МВФ и многочисленные обвинения в адрес власти по поводу усиления внешнего влияния. Противоположное мнение выразили 47,1% респондентов, еще 14,7% затруднились с ответом.

Социологическая компания RTS («Роботизированные телесистемы») провела исследование общественного мнения с 13 по 16 августа методом CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3 000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,5%.

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