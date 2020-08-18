Хроники коронавируса: в мире уже более 22 млн зараженных

Во вторник, 18 августа, число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек. Отметка в 20 миллионов случаев заражения была преодолена 10 августа. 16 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом суточном рекорде — за 24 часа было выявлено 294 тысячи новых случаев заражения. Это на 2 000 больше, чем было 31 июля, когда зафиксировали предыдущий рекорд. Пандемия COVID-19 унесла уже жизни более 778 тысяч человек. Выздоровели 14 миллионов 840 тысяч пациентов. Уровень смертности составляет 5%. Активными остаются почти 6,5 миллиона случаев.

В мире уже 28 стран, в которых число зараженных превышает 100 тысяч. Вот их список:

1. США — 5 миллионов 613 тысяч 357 инфицированных, скончались 173 тысячи 778 больных

2. Бразилия — 3 миллиона 363 тысячи 235 инфицированных, скончались 108 тысяч 654 больных

3. Индия — 2 миллиона 724 тысячи 642 инфицированных, скончались 52 тысячи 153 больных

4. Россия — 932 тысячи 493 инфицированных, скончались 15 тысяч 872 больных

5. ЮАР — 589 тысяч 886 инфицированных, скончались 11 тысяч 982 больных

6. Перу — 541 тысяча 493 инфицированных, скончались 26 тысяч 480 больных

7. Мексика — 525 тысяч 733 инфицированных, скончались 57 тысяч 23 больных

8. Колумбия — 476 тысяч 660 инфицированных, скончались 15 тысяч 372 больных

9. Чили — 387 тысяч 502 инфицированных, скончались 10 тысяч 513 больных

10. Испания — 382 тысячи 142 инфицированных, скончались 28 тысяч 646 больных

11. Иран — 347 тысяч 835 инфицированных, скончались 19 тысяч 972 больных

12. Великобритания — 319 тысяч 197 инфицированных, скончались 41 тысяча 369 больных

13. Саудовская Аравия — 301 тысяча 323 инфицированных, скончались 3 470 больных

14. Аргентина — 299 тысяч 126 инфицированных, скончались 5 814 больных

15. Пакистан — 289 тысяч 832 инфицированных, скончались 6 190 больных

16. Бангладеш — 282 тысячи 344 инфицированных, скончались 3 740 больных

17. Италия — 254 тысячи 235 инфицированных, скончались 35 тысяч 400 больных

18. Турция — 250 тысяч 542 инфицированных, скончались 5 996 больных

19. Германия — 226 тысяч 686 инфицированных, скончались 9 296 больных

20. Франция — 219 тысяч 29 инфицированных, скончались 30 тысяч 429 больных

21. Ирак — 180 тысяч 133 инфицированных, скончались 5 954 больных

22. Филиппины — 169 тысяч 213 инфицированных, скончались 2 687 больных

23. Индонезия — 143 тысячи 43 инфицированных, скончались 6 277 больных

24. Канада — 122 тысячи 872 инфицированных, скончались 9 032 больных

25. Катар — 115 тысяч 368 инфицированных, скончались 193 больных

26. Казахстан — 103 тысячи 300 инфицированных, скончались 1 269 больных

27. Эквадор — 101 тысяча 752 больных, скончались 6 083 больных

28. Боливия — 101 тысяча 223 больных, скончались 4 123 больных.

К этой группе стран быстрыми темпами приближается Украина. По состоянию на 18 августа в нашей стране выявлено 94 тысячи 436 инфицированных коронавирусом. Умерли 2 116 пациентов. Украина пока занимает по числу зараженных 31-е место в мире. Мы догоняем Израиль (95 тысяч 264 инфицированных) и Египет (96 тысяч 590 инфицированных).

Власти разных стран вынуждены повторно вводить различные ограничения в целях борьбы с дальнейшим распространением коронавируса. Во Франции вступило в силу обязательное ношение защитных масок в общественных местах и транспорте. С 1 сентября французов обяжут носить маски и на рабочем месте. Исключение только для тех, у кого есть личный кабинет. В Новой Зеландии принято решение перенести на месяц парламентские выборы, которые должны были пройти 19 сентября. На строгий карантин отправлены жители Окленда, крупнейшего города страны.

Власти Берлина рассматривают возможность повторного введения локдауна в столице Германии. Бургомистр Михаэль Мюллер объяснил это многочисленными нарушениями ограничительных мер в барах, клубах, ресторанах и прочих заведениях.

В Италии на три недели закрылись ночные клубы и дискотеки. В некоторых районах страны с 18:00 до шести утра будет необходимо носить маски. В шести регионах Испании ограничены часы работы ресторанов. В Чехии с 1 сентября ношение масок в транспорте и общественных местах станет обязательным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве с 17 августа действует новый ряд ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

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