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Компания Илона Маска SpaceX шестой раз использовала одну и ту же ракету-носитель
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, которая недавно успешно испытала прототип космического корабля Starship для полетов на Луну и Марс, в шестой раз использовала тяжелую ракету-носитель Falcon 9.
Falcon вывел на низкую околоземную орбиту 58 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, передает «Европейская правда».
Теперь общее количество спутников достигает 653. Запускать их SpaceX начала с мая 2019 года.
В рамках программы SpaceX по проведению сопутствующих запусков ракета Falcon 9 также вывела на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в шестой раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You.
SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
Уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета.
Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 10 млрд долларов.
Напомним, в мае NASA и SpaceX осуществили первый успешный запуск пилотируемой миссии к МКС Demo-2, который стал прорывом для космической отрасли США.
Позже NASA объявило, что в конце сентября 2020 года SpaceX Илона Маска доставит на МКС второй экипаж, а весной полетит уже третья команда.115
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