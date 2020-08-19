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Мир

Путин лично руководил взломом серверов противников Трампа: в Сенате США представили важный доклад

1:58 19 августа 2020
Путин хакер

Президент России Владимир Путин лично направлял усилия по взлому компьютерных сетей и аккаунтов, имеющих отношение к Демократической партии и организации утечек, которые должны были навредить Хиллари Клинтон.

Об этом говорится в докладе сенатского комитета США, обнародованном во вторник, 18 августа, передает Reuters.

Авторы доклада констатируют, что российские власти и политический советник республиканцев Пол Манафорт, а также сайт WikiLeaks пытались повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь нынешнему президенту Дональду Трампу выиграть кампанию.

Члены сенатского комитета по разведке пришли к выводу, что Манафорт, сотрудничая с российскими представителями, встречался, в частности, с олигархом Олегом Дерипаской и оперативным агентом российских спецслужб Константином Килимником — до, во время и после президентских выборов.

Нежелание России признать причастность к вмешательству в американские выборы стало для США причиной проведения специального расследования. Его возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер, оно продолжалось два года.

Мюллер не нашёл убедительных свидетельств координации действий между Россией и предвыборным штабом Трампа. Отчет о расследовании Мюллера был представлен в прошлом году. Спецпрокурор назвал 10 обстоятельств, которые могли бы побудить Трампа препятствовать расследованию. Однако Мюллер не сказал, были со стороны Трампа допущены действия, препятствующие отправлению правосудия.

Трамп и его сторонники всячески отвергали любые предположения, что иностранное вмешательство каким-либо образом помогло ему выиграть выборы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что даже сейчас в Кремле не прекращают попыток повредить всему цивилизованному миру. Так, Агентство по национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований выявили новый российский хакерский инструмент под названием «Дроворуб» для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре. Его активно применяет Главное разведывательное управление России (ГРУ).

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