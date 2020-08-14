«Дроворуб»: в США предупредили о новом шпионском ПО хакеров Путина

Российские хакеры не прекращают попыток нанести ущерб компьютерным системам других стран или похитить у них важные коммерческие секреты.

Так, Агентство по национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований выявили новый российский хакерский инструмент.

Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете двух ведомств, передает «Голос Америки».

По данынм АНБ и ФБР, Главное разведывательное управление России (ГРУ) использовало хакерский инструмент под названием «Дроворуб» для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре.

Ведомства связывают программу с конкретным подразделением российской разведки — войсковой частью 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России. Предполагается, что она также связана с хакерами, которые взломали компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии в 2016 году.

«Дроворуб» обладает широким набором возможностей, которые позволяют злоумышленнику выполнять множество различных функций, таких как кража файлов и удаленное управление компьютером жертвы, отмечает технический директор компании McAfee Стив Гробман.

Полный технических подробностей 45-страничный отчет АНБ и ФБР продолжает серию разоблачений российских хакеров в преддверии президентских выборов в США. В отчете не уточняется, какие типы организаций подверглись атакам с использованием системы «Дроворуб».

Как известно, российский власти всегда отрицали связи с хакерами и обвинения во вмешательстве в дела других стран, в том числе в американские президентские выборы четыре года назад.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские хакеры не менее интенсивно навредить и нашей стране. В частности, с 5 по 11 августа было зафиксировано и заблокировано три DDoS-атаки, подавляющее большинство — на веб-ресурсы Офиса Президента Украины.

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