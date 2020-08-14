27.33 / 27.57 32.06 / 32.51
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Дроворуб»: в США предупредили о новом шпионском ПО хакеров Путина

1:55 14 августа 2020
Хакер Путина

Российские хакеры не прекращают попыток нанести ущерб компьютерным системам других стран или похитить у них важные коммерческие секреты.

Так, Агентство по национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований выявили новый российский хакерский инструмент.

Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете двух ведомств, передает «Голос Америки».

По данынм АНБ и ФБР, Главное разведывательное управление России (ГРУ) использовало хакерский инструмент под названием «Дроворуб» для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре.

Ведомства связывают программу с конкретным подразделением российской разведки — войсковой частью 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России. Предполагается, что она также связана с хакерами, которые взломали компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии в 2016 году.

«Дроворуб» обладает широким набором возможностей, которые позволяют злоумышленнику выполнять множество различных функций, таких как кража файлов и удаленное управление компьютером жертвы, отмечает технический директор компании McAfee Стив Гробман.

Полный технических подробностей 45-страничный отчет АНБ и ФБР продолжает серию разоблачений российских хакеров в преддверии президентских выборов в США. В отчете не уточняется, какие типы организаций подверглись атакам с использованием системы «Дроворуб».

Как известно, российский власти всегда отрицали связи с хакерами и обвинения во вмешательстве в дела других стран, в том числе в американские президентские выборы четыре года назад.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские хакеры не менее интенсивно навредить и нашей стране. В частности, с 5 по 11 августа было зафиксировано и заблокировано три DDoS-атаки, подавляющее большинство — на веб-ресурсы Офиса Президента Украины.

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержание участников протестов

В Беларуси выпускают из СИЗО участников протестов: они рассказывают об ужасных издевательствах (видео)

Медовый Спас

Медовый Спас: как отмечают праздник и чего нельзя делать в этот день

Светлана Тихановская

Попытка номер два: главная соперница Лукашенко на выборах сумела ответить, чей Крым

Валерий Цепкало

Бежавший из Беларуси оппозиционер Цепкало заявил, что на Донбассе идет «гражданская война» (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер