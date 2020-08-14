- 01:55 «Дроворуб»: в США предупредили о новом шпионском ПО хакеров Путина
- 01:35 В Беларуси выпускают из СИЗО участников протестов: они рассказывают об ужасных издевательствах
- 00:56 Количество пострадавших от действий силовиков в Беларуси может быть больше: в ООН сделали тревожное заявление
- 00:25 НАТО идет на восток: Помпео допустил появление военных США в еще одной стране
- 13.08 23:58 «Лейпциг» с 33-летним тренером выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов: видеообзор матча
- 13.08 23:56 Опасный туризм: в оккупированном Крыму женщина с ребенком упали в 4-метровую шахту
- 13.08 23:25 Достигнута договоренность: в МИД рассказали о судьбе одного из задержанных в Беларуси украинцев
- 13.08 22:52 Глава МВД Беларуси извинился за избиения "случайных" людей на протестах
- 13.08 22:25 Дети ехали на подножке авто: в Кирилловке мужчина устроил опасное развлечение с детьми
- 13.08 21:49 Президенты четырех стран ЕС выдвинули требования Лукашенко
- 13.08 21:33 «Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13.08 21:28 Остались жена и маленькая дочь: появилась информация о первом погибшем во время протестов в Беларуси
«Дроворуб»: в США предупредили о новом шпионском ПО хакеров Путина
Российские хакеры не прекращают попыток нанести ущерб компьютерным системам других стран или похитить у них важные коммерческие секреты.
Так, Агентство по национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований выявили новый российский хакерский инструмент.
Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете двух ведомств, передает «Голос Америки».
По данынм АНБ и ФБР, Главное разведывательное управление России (ГРУ) использовало хакерский инструмент под названием «Дроворуб» для взлома компьютеров на базе операционной системы Linux, которая широко используется в серверной инфраструктуре.
Ведомства связывают программу с конкретным подразделением российской разведки — войсковой частью 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России. Предполагается, что она также связана с хакерами, которые взломали компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии в 2016 году.
«Дроворуб» обладает широким набором возможностей, которые позволяют злоумышленнику выполнять множество различных функций, таких как кража файлов и удаленное управление компьютером жертвы, отмечает технический директор компании McAfee Стив Гробман.
Полный технических подробностей 45-страничный отчет АНБ и ФБР продолжает серию разоблачений российских хакеров в преддверии президентских выборов в США. В отчете не уточняется, какие типы организаций подверглись атакам с использованием системы «Дроворуб».
Как известно, российский власти всегда отрицали связи с хакерами и обвинения во вмешательстве в дела других стран, в том числе в американские президентские выборы четыре года назад.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что российские хакеры не менее интенсивно навредить и нашей стране. В частности, с 5 по 11 августа было зафиксировано и заблокировано три DDoS-атаки, подавляющее большинство — на веб-ресурсы Офиса Президента Украины.7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Беларуси выпускают из СИЗО участников протестов: они рассказывают об ужасных издевательствах (видео)
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм