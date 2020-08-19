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Мир

Лукашенко предупредил Зеленского об ответственности за «разжигание беспорядков» в Беларуси

16:35 19 августа 2020
Александр Лукашенко

В среду, 19 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко проинформировал об итогах заседания Совбеза, который был созван в связи с массовыми акциями протеста, проходящими по всей стране.

Как сообщает «БЕЛТА», Лукашенко поручил министерству иностранных дел довести до руководителей западных государств информацию о ситуации в Беларуси.

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — сказал Лукашенко.

«Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения — контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что у Зеленского ответили на выпады Лукашенко.

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