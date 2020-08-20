Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу

Бывший президент США Барак Обама, который, по словам представителей нынешней американской администрации, «отправлял Украине сухпайки вместо ракет Javelin», решил больше не сдерживать себя данным в 2016 году обещанием «не переходить на личности» и впервые за четыре года обрушился с жесткой критикой на своего преемника на высшем государственном посту Дональда Трампа, сравнив его президентство с реалити-шоу.

Об этом пишет BBC.

Фрагмент выступления Обамы был опубликован в среду на сайте Национального съезда Демократической партии США, который проходит в виртуальном режиме в Милуоки (штат Висконсин).

«Он [Трамп] не проявил интереса ни к работе, ни к стараниям найти общий язык, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей», — посетовал экс-президент.

Он считает, что Трамп воспринимает свое президентство в качестве «реалити-шоу, которым можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет».

В то же время бывший президент дал самую высокую оценку качествам бывшего вице-президента своей администрации Джозефа Байдена.

Обама выделил в Байдене, который является соперником нынешнего главы Белого дома на выборах, такие качества, как стойкость, умение сопереживать, уважительное отношение к людям и верность завету своих родителей «Ты лучше всех, но и другие не хуже тебя».

«Когда я приступил к поиску своего вице-президента 12 лет назад, я не ожидал, что в конце концов найду брата», — заметил Обама. Он назвал Байдена и его соратницу в предвыборной борьбе Камалу Харрис способными положить конец «смутному времени» в США, призвав сторонников поверить ему на слово и поверить в самих себя.

Как известно, Национальный съезд Демократической партии США будет проходить по 20 августа. Делегаты уже утвердили своим кандидатом в президенты страны на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Кроме того, демократы планируют обсудить широкий круг вопросов, включая пандемию, положение дел в экономике, проблемы массовой безработицы и расового неравенства, а также утвердить сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис кандидатом на пост вице-президента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что утвержденный в качестве кандидата от Демократической партии США в президенты на ноябрьских выборах Джозеф Байден призвал поддержать призыв Светланы Тихановской к проведению в Беларуси справедливых выборов.

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