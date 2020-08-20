Дело не в геополитике: кандидат в президенты США поддержал Тихановскую

Утвержденный в качестве кандидата от Демократической партии США в президенты на ноябрьских выборах Джозеф Байден призвал поддержать призыв Светланы Тихановской к проведению в Беларуси справедливых выборов.

Об этом он написал в своем Twitter.

«США должны поддержать призыв Светланы Цихановской к справедливым выборам», — написал Байден.

Это очень важно в связи с тем, что «отважные граждане Беларуси показали, что их голоса не будут заглушены террором или пытками», считает кандидат.

Еще один важный аспект, по мнению Байдена — возможное вмешательство во внутренние дела Беларуси путинской России: Кремль должен понять, что «дело не в геополитике, а в праве народа выбирать своих лидеров», поэтому ему не стоит искать «руку Запада» в том, что происходит в Минске и других городах страны.

Напомним, выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По итогам голосования победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя Светлану Тихановскую. Та, в свою очередь, получила только 10,1% голосов.

После начала в стране мирных протестов Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси, а в самой стране уже заработал оппозиционный штаб по передаче власти. Также Тихановская записала обращение к лидерам ЕС, в котором призвала не признавать сфальсифицированные выборы и провести новое голосование с участием международных наблюдателей.

После этого главы государств ЕС договорились в среду ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов. Также они заявили, что не признают результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первой страной, которая ввела национальные санкции против Александра Лукашенко, стала Литва. Вместе с ним в список невъездных на ее территорию стали 31 чиновник, среди которых — члены ЦИК, сотрудники КГБ и те, кто подавлял мирные протесты.

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