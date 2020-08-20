- 07:36 Навальный в бессознательном состоянии попал в реанимацию с отравлением
- 07:29 Откуда взялся лишай и что делать, если чешется кожа: отвечает врач
- 07:22 Жарко и солнечно: синоптики огласили прогноз до конца недели
- 06:55 Министр в "ловушке": глава Минздрава полчаса просидел в застрявшем лифте больницы
- 06:28 Координационный совет оппозиции Беларуси озвучил требования к Лукашенко
- 05:56 Помпео пригрозил России санкциями: что об этом известно
- 05:25 Грозит до десяти лет с конфискацией: в Киеве на взятке поймали чиновников-коммунальщиков
- 04:55 Дело Гандзюк: фигурантов оставили под стражей на два месяца
- 04:25 Диалога не будет: Лукашенко отказался говорить с Меркель по телефону
- 03:18 Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу
- 02:47 Ученые определили группу людей, наиболее подверженных риску умереть от COVID-19
- 02:16 В центре Киева горел жилой дом: эксклюзивные фото с места пожара
Навальный в бессознательном состоянии попал в реанимацию с отравлением (видео)
Российский оппозиционер Алексей Навальный экстренно доставлен в больницу в Омске. У политика тяжелое отравление, он без сознания. Команда Навального считает, что токсин не случайно попал в организм, а была попытка умышленного отравления. Предполагают такой сценарий соратники Навального не без оснований: чуть больше года назад политик был срочно госпитализирован из-за острой реакции на токсин.
Как рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш, самочувствие Навального резко ухудшилось при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, пациента вынесли из салона, уложили на каталку и погрузили в машину скорой. Сейчас Навальный в реанимационном отделении.
Ярмыш уточнила, что Навальный с утра пил горячий чай, и, возможно, именно с напитком токсин попал в организм.
Напомним, 25 июля 2019 года Навального арестовали, но вскоре из СИЗО политика пришлось перевести в больницу. Там диагностировали «острую аллергическую реакцию»: сильный отек лица и покраснение кожи. Что спровоцировало такой иммунный ответ организма, врачи так и не выяснили.114
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 740 мм