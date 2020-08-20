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Навальный в бессознательном состоянии попал в реанимацию с отравлением (видео)

7:36 20 августа 2020
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Российский оппозиционер Алексей Навальный экстренно доставлен в больницу в Омске. У политика тяжелое отравление, он без сознания. Команда Навального считает, что токсин не случайно попал в организм, а была попытка умышленного отравления. Предполагают такой сценарий соратники Навального не без оснований: чуть больше года назад политик был срочно госпитализирован из-за острой реакции на токсин.

Как рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш, самочувствие Навального резко ухудшилось при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске, пациента вынесли из салона, уложили на каталку и погрузили в машину скорой. Сейчас Навальный в реанимационном отделении.

Ярмыш уточнила, что Навальный с утра пил горячий чай, и, возможно, именно с напитком токсин попал в организм.

Напомним, 25 июля 2019 года Навального арестовали, но вскоре из СИЗО политика пришлось перевести в больницу. Там диагностировали «острую аллергическую реакцию»: сильный отек лица и покраснение кожи. Что спровоцировало такой иммунный ответ организма, врачи так и не выяснили.

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