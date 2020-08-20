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Туристы не смогут попасть в Египет без теста на коронавирус: что важно знать
Египет изменил правила въезда туристов. С 1 сентября в страну не будут пускать туристов, у которых нет отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Ранее в ЕС составили список стран, граждане которых могут получить разрешение на въезд в Шенгенскую зону.
Как сообщает CNN, нововведение было принято из-за роста заболеваемости в некоторых странах, из которых прибывают туристы.
«Мы стремимся обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование», — заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.
Ранее сообщалось, что для оживления туристической отрасли Украины Кабмин решил снизить стоимость въездных виз. Кроме того, е-визы будут оформляться быстрее.217
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