В больнице рассказали о состоянии Навального (видео)

Госпитализированный лидер российской оппозиции Алексей Навальный продолжает находиться в реанимации Омска.

Как сообщает Telegram-канал Mash, заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко не подтвердил, что Навальный находится в коме.

«В течение сегодняшнего дня, думаю, мы в точности определимся с диагнозом», — сказал врач.

Он отказался комментировать предварительный диагноз, сославшись на закон, который запрещает это делать без согласия пациента.

По словам врача, Навальный подключен к ИВЛ, его состояние стабильное. При этом ряд возможных диагнозов находится в процессе уточнения.

«В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что „некоторые вещи конфиденциальны“ и увел полицейских в другую комнату», — написала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Как сообщалось ранее, команда Навального подозревает, что политика отравили.

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