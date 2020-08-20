Коммерческий рынок газа сформирован, но есть проблема в рынке для населения, — эксперт

Цена на природный газ для коммерческого сектора существует в рыночном режиме. Очень многие продавцы газа сформировали вполне равновесный рынок с совершенно адекватным ценам и возможностью купить газ заранее, что позволяет удешевить ресурс для компаний. Об этом заявил председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Эксперт предлагает ввести аналогичный механизм для населения — систему абонплаты, которая смягчит сезонность цен на газ, когда в осенне-зимний период цена растет, а в весенне-летний — падает.

«Вопрос заключается в том, что чтобы уменьшить это давление колебаний на газ и на отопление, нам необходимо перейти к системе абонплаты, которая устанавливается раз в год и распределяется на 12 месяцев. Тогда нет осенне-зимних пиков», — считает эксперт.

Кушнирук обращает внимание на зависимость цен на газ на украинском рынке цены на внешних рынках.

«У нас цена устанавливается по принципу, что собственного газа не хватает. Внутреннее предложение меньше, чем спрос, поэтому устанавливается цена так называемого импортного паритета. Для всех ресурсов (нефть, газ, уголь) действует принцип экспортного паритета: по какой цене ты можешь продать за границу», — пояснил он.

Однако если для коммерческих крупных потребителей рынок делает импортный ресурс уже доступным направлением, с возможностью покупки значительных объемов заранее, то для населения и производителей тепла необходимо предложить летний ресурс.

«Нужно устанавливать цену раз в год для потребителя и для предприятий теплокоммунэнерго, чтобы и тариф на тепло таким образом устанавливали раз год. Тогда и предприятия теплокоммунэнерго будут говорить: купите наш годовой ресурс, который вам нужен на отопление, в весенне-летний период», — сказал Кушнирук.

Эксперт считает, что местные органы власти и банки должны поддержать производителей тепла, чтобы они могли купили дешевый ресурс газа в весенне-летний период и заложили его в хранилище. В таком случае, уверен эксперт, тариф на отопление будет значительно дешевле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что «Нафтогаз» сам вышел на рынок газа для населения и стал прямым конкурентом газсбытов и других независимых поставщиков. Также пользователи газа в течение августа могут зафиксировать цену на топливо на год на уровне 4,73 грн/куб.м.

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